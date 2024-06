L’Atletico Messina al lavoro: Lucà nuovo allenatore e accordo con la Fair Play

La formazione peloritana dopo la salvezza ottenuta ai playout si prepara alla quinta stagione in Promozione

MESSINA – Ottenuto il traguardo della salvezza attraverso i playout, l’Atletico Messina ha lavorato nelle ultime settimane per programmare la sua quinta stagione consecutiva nel campionato di Promozione. Definite le caselle societarie e dirigenziali: alla presidenza confermato Lio Frisone, vice presidenti Raffaele Farina e Benedetto Bruschetta. Il primo con delega alla direzione generale, il secondo agli ambiti comunicativi.

Pasquale Cucè sarà ancora il responsabile della direzione sportiva. La prima novità stagionale riguarda un graditissimo ritorno, quello della famiglia Rigano che dopo la straordinaria esperienza nella stagione 2018/2019, culminata con il successo ai playoff nel campionato di Prima Categoria (poi passaggi alla Messana e alla Peloro), sarà a capo della direzione operativa, che spazierà dagli ambiti di campo a quelli organizzativi, supportando le varie esigenze del club.

Le novità nell’area tecnica

Come nuovo allenatore é stato invece scelto Michele Lucà, Classe 1981, già ex di Ghibellina, Camaro, Messana, Gescal e Peloro. “Sono entusiasta di questa nuova avventura – ha dichiarato il tecnico -, conosco già in parte il gruppo di lavoro dirigenziale, la società vuole migliorare e continuare il percorso di crescita nel torneo di Promozione. Lavoreremo sodo perché c’è voglia di fare bene, dando ulteriore linfa al progetto”.

Un’altra novità riguarda l’accordo con Fair Play Messina-Juventus Academy, che porterà alla nascita di formazioni giovanili provinciali biancazzurre in Under 15 e Under 17. “Siamo orgogliosi che questo sarà possibile grazie a una realtà che ha dimostrato anno dopo anno di essere realtà solida, strutturata, lungimirante, capace di catalizzare e ottenere risultati”, ha commentato Lio Frisone. Nelle prossime settimane emergeranno ulteriori dettagli su composizione delle squadre e tecnici.