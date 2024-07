L’attività dell’Etna aumenta: chiuso l’aeroporto di Catania

L'eruzione non si ferma e la cenere aumenta. Sospesi tutti i voli da e verso "Fontanarossa"

CATANIA – L’aeroporto Fontanarossa di Catania “a causa dell’attività eruttiva e dell’emissione di cenere” chiude. “Colpa”, si fa per dire, dell’Etna. Così dall’aeroporto è arrivata “la sospensione delle operazioni di volo”. La Sac, la società che gestisce lo scalo, ha spiegato che “seguiranno aggiornamenti sulla riapertura della pista. I passeggeri sono pregati di contattare la compagnia aerea per informazioni riguardo il volo”.

L’unità di crisi ha disposto la chiusura totale di due settori, il B2 e il B3, con la conseguente sospensione di tutti i voli. Troppo intensa l’attività del vulcano, con la cenere a cadere su gran parte di Catania e della Sicilia orientale, aeroporto compreso.

ItaliaRimborso: “Possibile chiedere i rimborsi dei costi”

Intanto il ceo di ItaliaRimborso, Felice D’Angelo, ricorda che “i passeggeri che subiranno i disservizi aerei per via dell’eruzione dell’Etna possono seguire quanto disciplinato dal Regolamento Europeo 261/2004 e chiedere successivamente, qualora non riprotetti dal vettore aereo, il rimborso di tutti costi sostenuti per raggiungere Catania. Attenzione, le spese sostenute devono essere ragionevoli. I viaggiatori possono fare richiesta anche direttamente alla compagnia aerea”.