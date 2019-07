Laura Pausini e Biagio Antonacci il 27 a Messina: verso il sold out al San Filippo - Tempostretto

Attesa per l'evento di sabato sera a Messina, penultima tappa del tour "Laura & Biagio"

Tre ore ininterrotte di show, scenografie e coreografie spettacolari, 49 brani in scaletta, 4 medley, due carriere straordinarie ed un tour che sta affascinando l’Italia.

Va verso il sold out “Laura & Biagio”, il concerto Pausini-Antonacci di sabato 27 luglio allo stadio San Filippo.

Un vero e proprio evento con numeri record registrati in un mese ed un pubblico letteralmente stregato dai due artisti che sul palcoscenico ripercorrono le loro reciproche carriere alternando duetti e medley testimondiando una sintonia perfetta ed una profonda amicizia che da anni lega la cantante emiliana ed il cantautore milanese.

In scaletta non mancano i brani che hanno segnato il successo e la storia artistica di Laura Pausini e Biagio Antonacci, da Un’emergenza d’amore a Sognami, da Resta in ascolto a il Coraggio d’andare, Sappi amore mio, La solitudine, Strani amori, Se io se lei, Incancellabile, L’amore comporta, Fidati di me, Iris. Da applausi i brani a due voci così come quelli nei quali Biagio interpreta le canzoni più amate di Laura e viceversa. In ultimo il single che vede insieme i due artisti e che sta scalando le vette delle classifiche “In questa nostra casa nuova”.

Il concerto di sabato sera al San Filippo è il penultimo di un tour iniziato il 26 giugno a Bari e che ha registrato il tutto esaurito all’Olimpico di Roma, San Siro a Milano, a Firenze, Torino, Bologna, Padova, Pescara, Messina e si concluderà l’1 agosto a Cagliari Fiera.

L’evento del 27 è una delle ultime occasioni per poter applaudire Laura Pausini sul palcoscenico. La cantante ha infatti annunciato che a conclusione del tour si prenderà due anni di pausa. Lo show di sabato sarà quindi anche un modo per salutare migliaia di fan che la seguono da anni.