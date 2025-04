Laurea alla memoria di Sara Campanella, la rettrice ha incontrato i genitori

Stasera la fiaccolata di UniMe per ricorare la studentessa vittima di femminicidio a Messina

MESSINA – Un incontro riservato con i genitori di Sara Campanella, vittima di feminicidio. La rettrice Giovanna Spatari ha espresso la vicinanza di tutta la comunità accademica e immagina un momento per ricordarla. Una laurea alla memoria, come avvenne per Lorena Quaranta.

Intanto stasera è in programma alle 19.30, con partenza prevista dal Cortile del Rettorato in Piazza Pugliatti, una fiaccolata in ricordo della studentessa del corso in Tecniche di laboratorio niomedico. L’iniziativa, organizzata dall’Ateneo peloritano insieme a tutte le Associazioni studentesche ed in collaborazione con il Comune di Messina, coinvolgerà la Comunità accademica ed è aperta a tutti i cittadini che vorranno prenderne parte.

Dopo un momento di riflessione nel Cortile, il corteo si muoverà fino a Piazza Unione Europea, sede del Municipio.

