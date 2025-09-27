“L’autobus 19 non si ferma e gli studenti arrivano in ritardo a scuola”

La disavventura è capitata a un gruppo di studenti dell'Antonello e ad una professoressa

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ieri mattina, venerdì 26 settembre, alle 7,20, è passato l’autobus n° 19 dalla via Garibaldi direzione viale Giostra, non fermandosi al segnale di alcuni studenti (tra cui mia figlia) e di una professoressa diretti all’istituto alberghiero Antonello, nonostante fosse quasi vuoto, con la conseguenza che i ragazzi hanno preso il mezzo successivo arrivando in ritardo a scuola”.

Continua il cittadino: “Ho provato a chiamare diversi numeri telefonici compreso il numero verde e, dopo svariati minuti di attesa (nonostante la voce registrata continuava a dirmi che ero il primo in lista di attesa), si staccava automaticamente la chiamata. Ho provato anche con la mail ma nessuna risposta. Perché quell’autista non si è fermato? E dove sono gli autobus dedicati alle scuole del viale Giostra? Tra alberghiero Antonello e industriale Majorana/Verona-Trento, ci sono oltre duemila studenti”.

