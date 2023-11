Una parte degli alunni farà lezione al San Luigi

Alcune classi del Liceo Archimede si trasferiranno nei locali del San Luigi per favorire i lavori per la messa in sicurezza del plesso situato sul Viale Boccetta.