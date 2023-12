Lavori alla Piramide, Gioveni: "Inaccettabili ritardi". Minutoli: "Risponderò in Consiglio" - Tempostretto

Interrogazione urgente del capogruppo di Fratelli d'Italia: "Attese eccessive per il completamento dell'edificio al Gran Camposanto"

MESSINA – Ancora attenzione alla Piramide del Gran Camposanto. Scrive in un’interrogazione urgente, rivolta all’assessore Massimiliano Minutoli, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Libero Gioveni: “Registro inaccettabili ritardi per il completamento dell’edificio, con le famiglie dei defunti beffate e penalizzate da quasi un anno. Dopo mesi di attesa delle salme dei propri defunti al deposito del Gran Camposanto, fra la fine dell’anno e 2022 e l’inizio dell’anno 2023, parecchi familiari avevano optato per la tumulazione nell’ormai “eterna costruenda” nuova Piramide, saldando addirittura l’acquisto dei loculi, con la garanzia che alla fine del mese di giugno di quest’anno i lavori sarebbero stati completati. Invece, la nuova Piramide ad oggi è ancora un cantiere aperto, con le maestranze che si vedono col contagocce, tanto che solo dallo scorso mese di agosto, proprio per venire incontro alle esigenze dei parenti che volevano andare a visitare i loro cari, il Dipartimento ha concesso la visita solo nei giorni di sabato e domenica, durante l’inattivitá del cantiere, vietandolo nei restanti cinque giorni della settimana”.

Continua Gioveni: “Il sottoscritto, a distanza di sei mesi dalla data presunta di fine lavori e a tre mesi dall’ultimo sollecito effettuato, avendo ricevuto nelle ultime settimane parecchie lamentele (certamente legittime) di tanti indignati familiari, deve constatare con profondo disappunto il fatto che i loculi siano ancora incompleti per la materiale impossibilità da parte dei familiari di collocarvi i marmi, oltre al fatto di non poter nemmeno attivare le luci dei lumini, con conseguente scoramento da parte degli stessi congiunti. Persone che non hanno ancora potuto dare una dignitosa sepoltura ai loro cari. E tutto questo lo ritengo assolutamente inaccettabile”.

Minutoli: “I lavori sono in corso e nel merito risponderò in Consiglio”

Da parte sua, l’assessore con delega ai cimiteri Minutoli ha più volte sottolineato l’importanza dei lavori in corso: “Abbiamo recuperato 250 nuovi loculi grazie al ripristino e restauro delle mura del cimitero monumentale. 500 già sono stati recuperati con l’apertura del primo lotto alla Piramide e l’obiettivo finale è quello di cinquemila nuovi posti, una volta completati i lavori. Il tutto grazie al sistema del project financing, per quasi sette milioni di euro. Nel frattempo, in linea con il programma da me annunciato, tutta la Piramide è stata pulita. Sono stati eliminati gli escrementi di colombo e illuminati i pianerottoli. Abbiamo fatto un intervento massiccio a inizio mese e la pulizia ordinaria successivamente””.

Articoli correlati