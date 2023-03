Lavori per il parcheggio di via Catania. Gratis Villa Dante e via San Cosimo - Tempostretto

Lavori per il parcheggio di via Catania. Gratis Villa Dante e via San Cosimo

Eliminata una carreggiata, il traffico è ovviamente aumentato. Per limitare i disagi, la giunta Basile rende gratuito il parcheggio di Villa Dante, da sempre sottoutilizzato Quello di via Catania è il nuovo parcheggio di interscambio più contestato. Sia perché elimina una carreggiata di transito sia perché vicino c’è il parcheggio di Villa Dante, da sempre sottoutilizzato. I lavori nella carreggiata adiacente a Villa Dante sul lato monte di via Catania sono iniziati il 1 marzo. Il parcheggio di Villa Dante Nel Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile, per il parcheggio di Villa Dante è calcolato un fattore di riempimento del 16 %. Vale a dire che, su 216 posti auto disponibili, in media ce ne sono 36 occupati e 180 liberi. L’Amministrazione, però, va avanti con la realizzazione del nuovo parcheggio, che avrà 92 posti, cioè il doppio di quelli attualmente disponibili, perché ci saranno stalli di sosta su due lati invece che su uno. Considerati i disagi, con delibera numero 147 del 10 marzo 2023, la giunta Basile ha stabilito la temporanea gratuità del parcheggio di Villa Dante. Il parcheggio di via San Cosimo Sarà gratuito, per una prima fase, anche il parcheggio di via San Cosimo, i cui lavori sono praticamente conclusi e l’apertura dovrebbe avvenire a breve. In questo caso il numero di posti disponibili, 40, è simile a quello pre lavori, ma ora c’è ordine lì dove prima c’era il caos. L’immediata esecutività della delibera sarà dichiarata con separata votazione.