Lavori sul Ponte del Mela: a Milazzo scoppia la polemica

I lavori di consolidamento annunciati per il Ponte del Mela scatenano la protesta, nel milazzese, con l’intervento di diversi consiglieri comunali

MILAZZO – Non si sono fatte attendere le prime reazioni dalla politica milazzese, a seguito dell’annuncio dei lavori di consolidamento che interesseranno il Ponte del mela -principale arteria di collegamento tra i comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto- che conseguentemente potrebbe restare chiuso con tutte le criticità del caso alla viabilità.

I consiglieri Fabiana Bambaci e Pippo Doddo sono intervenuti sulla questione, definendo “sconcertanti modalità e tempi dei programmati lavori” in quanto”si sostiene che gli stessi dovranno durare un intero anno”.

Bambaci e Doddo hanno quindi proseguito: «È inconcepibile che possa avallarsi siffatto progetto di lavori dopo più di un lustro di senso unico alternato senza oltretutto la creazione di alcuna strada alternativa, esistente e ripristinabile a costi contenuti come l’attraversamento da Bastione, con un convogliamento di tutto il notevole flusso viario sulla nazionale».

Interventi anche dal consigliere Antonio Foti, che con un’interrogazione consiliare chiede all’amministrazione Midili quali azioni intende attuare in merito auspicando un’interlocuzione con la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, così da individuare possibili soluzioni.

«La Litoranea di Ponente -ha dichiarato Foti- rappresenta il principale collegamento tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto e, come tale, un’eventuale chiusura di quel tratto di strada provocherebbe non pochi disagi per i residenti del comprensorio. Prioritario quindi aprire un tavolo istituzionale al fine evitare ulteriori problematiche per la nostra Città che, nel corso degli scorsi mesi, ha dovuto affrontare numerose difficoltà in termini di viabilità sui tratti stradali di entrata ed uscita dal territorio comunale».