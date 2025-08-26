 "Lavori sul Viale San Martino non a regola d'arte", FdI chiede un sopralluogo

Redazione

martedì 26 Agosto 2025 - 09:40

Il gruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Zanca solleva dei dubbi. E vuole verificare l'operazione di restyling decisa dall'amministrazione a Messina

MESSINA – Polemiche sui lavori sul Viale San Martino nella “nuova isola pedonale”. “Ci sono state inviate delle fotografie e abbiamo potuto verificare noi stessi che i lavori non sarebbbero stati eseguiti a regola d’arte. Il che è paradossale, considerato l’importo dei lavori stessi e l’importanza per la città”. I consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia Dario Carbone, Libero Gioveni e Pasquale Currò hanno richiesto un sopralluogo urgente della I Commissione Consiliare presso il viale San Martino nel tratto di isola pedonale recentemente inaugurato. Il tutto al fine di “verificare i lavori effettuati nell’ambito dell’operazione di restyling così da controllare unitamente ai tecnici, alla ditta e al rup la correttezza delle lavorazioni eseguite”.

Dichiarano i consiglieri di FdI: “Ricordiamo che siamo stati tra i primi in Consiglio comunale ad ammonire l’Atm e l’amministrazione in ordine alla necessità di scegliere dei materiali che fossero in grado di assorbire il carico del passaggio di eventuali mezzi gommati ma tale invito sembra essere caduto – come spesso accade – nel vuoto. Auspichiamo che la nostra richiesta urgente venga accolta anche in considerazione del fatto che il cantiere è ancora aperto in zone limitrofe. Di conseguenza, se come crediamo, dovessero essere riconosciute delle problematiche o delle lavorazioni imperfette, si è ancora in tempo per rimediare”. Questa l’auspicio di Carbone, Gioveni e Currò.

