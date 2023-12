Lavori sull'acquedotto Fiumefreddo, il 15 dicembre rubinetti a secco anche a Giardini Naxos - Tempostretto

L’interruzione della fornitura idrica interesserà Ortogrande e la via Umberto

GIARDINI NAXOS – I lavori sull’acquedotto Fiumefreddo programmati da Amam non lasceranno a secco solo la città di Messina. L’Amam, infatti, rifornisce di acqua anche il serbatoio idrico comunale “Ciminello”, a Giardini Naxos. Per questo motivo, fa sapere l’Amministrazione del centro jonico, come già successo il 17 novembre scorso e come comunicato dalla Prefettura, anche il prossimo 15 dicembre sarà interrotta la fornitura di acqua in paese. Il disagio, in particolare, riguarderà la zona di Ortogrande e la via Umberto, il corso principale di Giardini Naxos.

I prossimi lavori sull’acquedotto Fiumefreddo

Le prossime interruzioni sono previste nel 2024 ed esattamente il 13 gennaio, il 16 febbraio, il 15 marzo e il 5 aprile. Amam sta effettuando una serie di interventi lungo i circa 60 chilometri di acquedotto, allo scopo di migliorarne l’efficienza e la sicurezza. Durante l’intervento del 17 novembre scorso i tecnici sono intervenuti contemporaneamente su 9 punti della conduttura, da Piedimonte a Sant’Alessio, con la sostituzione di scarichi, sfiati e giunti. Il prossimo 15 dicembre, invece, si interverrà su altri 3 punti vulnerabili dell’acquedotto Fiumefreddo: uno tra Giardini e Taormina, uno a S. Teresa e uno a Nizza.

