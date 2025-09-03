 Lavoro nero, cantiere chiuso e imprenditore sospeso a Patti

Alessandra Serio

mercoledì 03 Settembre 2025 - 11:27

A Falcone multato un coordinatore dei lavori per mancata sicurezza

Blitz degli ispettori del Lavoro nel messinese, dove nei giorni scorsi sono stati controllati un cantiere stradale nel comune di Patti e altri cantieri nella zona.

Dopo le verifiche l’attività del cantiere è stata sospesa per impiego di manodopera irregolare: la ditta che eseguiva i lavori occupava in nero un operaio su 3.

Maxi multa e sospensione a Patti

L’impresa è stata sanzionata anche per violazioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro: nel POS (Piano Operativo di Sicurezza) mancava la valutazione del rischio microclimatico, e l’area di cantiere non risultava provvista di idonea recinzione volta ad impedire l’accesso ai non addetti alle lavorazioni.

Per il titolare, sospeso dall’attività imprenditoriale, sono scattate anche sanzioni per 5 mila euro, più una maxi sanzione per lavoro nero.

Multa a Falcone

In un altro cantiere edile, a Falcone, è stato invece multato per 2 mila euro il CSE (coordinatore per l’esecuzione dei lavori) per non avere adottato le opportune azioni di coordinamento e controllo nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in merito alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli ispettori hanno anche accertato che un lavoratore non era stato sottoposto a visita medica ed un altro non aveva seguito i corsi di formazione obbligatoria; in questo caso, le sanzioni superano i 3 mila euro.

