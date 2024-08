Lavoro nero, carenze igieniche e movida selvaggia, due locali multati nella jonica

Movida selvaggia, droga e ristoranti e lidi non in regola sotto la lente dei carabinieri della compagnia di Taormina

Movida selvaggia sotto la lente dei Carabinieri della Compagnia di Taormina, nel comprensorio jonico, dove i militari nell’ultimo fine settimana hanno effettuato massicci controlli su strada, anti droga e nei locali.

Multe per 35 mila euro

Il bilancio è di 80 persone e oltre 50 veicoli controllati. A tutti sono state contestate diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Denunciate 3 persone, a vario titolo: una per sottrazione di cose sottoposte a sequestro, una per detenzione abusiva di armi, e una per furto. Staccate “multe” per complessivi 35 mila euro.

I controlli anti droga

Hanno dato frutto anche i controlli anti droga. Due i giovani segnalati alla Prefettura di Messina come assuntori perché sorpresi con addosso piccole quantità di marijuana per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato ed inviato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.

I militari, insieme ai carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, hanno controllato anche locali e ristoranti della riviera.

Lavoro nero a Forza d’Agrò, pesce non tracciato a Giardini Naxos

A Forza d’Agrò un ristorante è stato chiuso temporaneamente perché ci lavoravano quattro addetti impiegati totalmente in nero mentre a Giardini Naxos in un esercizio commerciale sono stati scoperti 50 kg di prodotti ittici privi di etichetta o di indicazioni generali sulla tipologia del prodotto. Lo stesso locale è stato multato per occupazione abusiva del suolo pubblico con tavoli e sedie.