L’Avvocatura dello Stato: “La carica di Croce è incompatibile con il ruolo di consigliere”

Secondo l'organismo regionale, a causa dell'incarico nell'alta amministrazione, non può stare in Consiglio a Messina. Ed è di fatto ineleggibile

MESSINA – La carica di Maurizio Croce è “incompatibile con il ruolo di consigliere comunale”. Per l’Avvocatura dello Stato di Palermo, l’ex candidato sindaco del centrodestra è incompatibile, in base alle norme per la prevenzione della corruzione, dato il suo ruolo apicale. E, di conseguenza, è nei fatti ineleggibile secondo il testo unico degli enti locali. Insomma, per l’avvocato dello Stato Marcello Pollara, e il parere è di maggio, Croce non può stare a Palazzo Zanca.

Già attaccato per le sue assenze, è ineleggibile perché ricopre il ruolo di “soggetto attuatore” per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana. Si tratta di un incarico ai vertici dell’amministrazione statale, speciale e straordinario, superiore alla figura di direttore generale del ministero, per la quale è prevista proprio l’ineleggibilità, come abbiamo rilevato di recente. Il suo è un potere d’amministrazione speciale che va in deroga pure alle norme in materia d’appalto, come accade con la Protezione civile.

Si tratta di una “incompatibilità degli incarichi dirigenziali, quale quello rivestito dal soggetto attuatore, con la carica di consigliere di un Comune con popolazione superiore a 15mila abitanti”, scrive l’Avvocatura dello Stato. Si prevede questa incompatibilità “qualora questo incarico sia svolto nella pubblica amministrazione, negli enti pubblici, negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale”. Il parere dell’Anac, Autorità nazionale anticorruzione, favorevole a Croce, non trova corrispondenza invece nell’organismo regionale.

Croce: “L’Avvocatura sostiene che il mio sia un incarico regionale e il parere dell’Anac supera il precedente”

Precisa il diretto interessato: “Attenzione, l’Avvocatura dello Stato mi attribuisce un ruolo regionale, mentre l’Anac parla di incarico nazionale. Ricostruiamo la vicenda: io avevo chiesto un parere al mio legale e la Regione siciliana ne ha chiesto uno all’Avvocatura: in discussione l’interpretazione del decreto legge 39 su inconferibilità e incompatibilità. Però, dopo questi due pareri, opposti, c’è stato quello dell’Autorità nazionale anticorruzione, organo di vigilanza, che si è pronunciata contro la mia incompatibilità. Quindi, il parere dell’Avvocatura dello Stato regionale è stato superato da quello dell’Anac, a cui si era rivolto pure il presidente del Consiglio comunale Pergolizzi. Altra cosa è il caso politico e la mia eventuale incompatibilità sopravvenuta sul piano giuridico. Su questo c’è una valutazione in corso. Vorrei chiarire che il mio è un incarico fiduciario, con compenso equiparato a quello di un dirigente. Ma si tratta di un aspetto economico, non c’è scritto da nessuna parte che io sia un dirigente. Ho una delega, per questo incarico, sulla base di un rapporto di fiducia”.

La richiesta d’accesso agli atti da parte del segretario regionale del Pd Barbagallo

In ogni caso, l’Avvocatura dello Stato di Palermo era stata sollecitata a esprimersi dallo stesso Croce, come ha precisato tramite il suo legale, ma la risposta non è mai approdata in Consiglio comunale. E poi è stato ufficializzato il parere dell’Anac. Intanto, il Consiglio, di recente, ha rinviato la decisione sul tema in attesa di conoscere proprio il documento dell’Avvocatura. Ad accelerare i tempi è stato il segretario regionale del Partito democratico e deputato Anthony Barbagallo. Il parlamentare ha acquisito questo parere, richiesto pure con urgenza dall’ufficio della presidenza del Consiglio comunale perché pregiudiziale per deliberare.

Nella richiesta d’accesso agli atti, Barbagallo evidenzia che, “nella qualità di segretario regionale del Partito democratico siciliano”, ha “uno specifico interesse, concreto e attuale”. E che, “in caso di decadenza del dottor Croce, il seggio a questo assegnato come miglior perdente (era arrivato secondo nella competizione come candidato sindaco, n.d.r.) viene restituito, nel rispetto del principio di rappresentanza, alla coalizione e alla lista secondo il quoziente elettorale”. Di conseguenza, in base a quest’interpretazione, il seggio andrebbe al consigliere del Pd Alessandro Russo, primo dei non eletti nella lista De Domenico sindaco.

“Al fine di ponderare le successive scelte di voto che dovranno compiere i componenti del gruppo consiliare del Pd, al Comune di Messina, sull’ipotesi di decadenza contestata, è interesse del sottoscritto avere copia del parere legale”, scrive il parlamentare.

Ora inizia una nuova partita.

In basso un’intervista del luglio scorso dopo il parere dell’Anac.

