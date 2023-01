L'azione della Polfer durante le festività: a Messina un minore rintracciato e una sanzione - Tempostretto

Il giovane si era allontanato dalla comunità in cui si trovava

6.574 persone controllate, 7 indagati, 68 veicoli ispezionati e 7 sanzioni amministrative elevate: questo il bilancio del Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia nelle festività di Natale, Capodanno ed Epifania appena trascorse. Nel complesso sono state 426 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 75 quelle a bordo treno che hanno consentito di vigilare 141 treni sia a breve che a lunga percorrenza; 35 i servizi antiborseggio in abiti civili, volti alla prevenzione e al contrasto di reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri. Tre i minori stranieri rintracciati a Catania, Messina (sotto la guida del dirigente Francesco Benedetto) e Palermo, riaffidati alle comunità da cui si erano arbitrariamente allontanati.

Il 28 dicembre si è svolta la XIII Giornata “Stazioni Sicure”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, nel corso della quale sono stati effettuati controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni ed in un deposito bagagli al fine di incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario. All’inizio di gennaio si è anche svolto il primo “Rail Safe Day” dell’anno, mirato a contrastare comportamenti impropri nonché l’indebita presenza di persone non autorizzate in ambito ferroviario. L’operazione ha portato all’elevazione di sanzioni amministrative a 4 persone a Catania ed una a Messina per il mancato rispetto delle norme del Regolamento di Polizia ferroviaria. Due persone colte da malore alla stazione di Palermo centrale sono state soccorse dagli agenti della Polfer, in attesa dell’arrivo del personale sanitario.