Santa Margherita. MessinAttiva raccoglie 350 kg di rifiuti in spiaggia

65 volontari impegnati sul litorale ionico per un intervento di salvaguardia ambientale e senso civico

Una mobilitazione di massa che ha trasformato la spiaggia di Santa Margherita in un simbolo di cittadinanza attiva. L’associazione MessinAttiva ha guidato un’operazione di bonifica che ha visto la partecipazione di decine di cittadini, molti dei quali giovanissimi, uniti per ripulire un tratto di costa messinese particolarmente colpito dall’accumulo di detriti.

I numeri dell’intervento

Il bilancio della giornata parla chiaro: oltre 350 kg di rifiuti rimossi dal litorale e differenziati in 70 sacchi. Al fianco degli organizzatori si sono schierati i volontari di altre realtà cittadine come Crescendo Incubatore, MessinInTrek e il Sentiero Bettaci, oltre a diversi cittadini indipendenti che hanno risposto all’appello.

La nota di MessinAttiva

«Anche oggi abbiamo realizzato una straordinaria raccolta, con oltre 350 kg di rifiuti raccolti in 70 sacchi», spiegano dall’associazione MessinAttiva. «È stata un’iniziativa caratterizzata dalla partecipazione attiva di molti giovani. È stato emozionante vedere 65 persone unite sulla spiaggia di Santa Margherita, intenti a ripulire l’area da un numero incredibile di rifiuti».

Secondo i promotori, la recente attenzione mediatica e la sensibilità verso le criticità della costa ionica hanno giocato un ruolo fondamentale: «Siamo consapevoli che l’evento accaduto sulla costa ionica messinese ha incentivato molti cittadini a unirsi alla causa. Nel nostro piccolo, abbiamo contribuito significativamente sia al territorio che all’ambiente e siamo molto soddisfatti».

L’associazione conclude con un auspicio per il futuro: «Non ci stancheremo mai di sottolineare l’importanza di attivarsi personalmente per migliorare il nostro benessere collettivo. Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti; è stata un’esperienza magnifica».