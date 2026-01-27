 Santa Margherita. MessinAttiva raccoglie 350 kg di rifiuti in spiaggia

Santa Margherita. MessinAttiva raccoglie 350 kg di rifiuti in spiaggia

Marco Ipsale

Santa Margherita. MessinAttiva raccoglie 350 kg di rifiuti in spiaggia

martedì 27 Gennaio 2026 - 09:00

65 volontari impegnati sul litorale ionico per un intervento di salvaguardia ambientale e senso civico

Una mobilitazione di massa che ha trasformato la spiaggia di Santa Margherita in un simbolo di cittadinanza attiva. L’associazione MessinAttiva ha guidato un’operazione di bonifica che ha visto la partecipazione di decine di cittadini, molti dei quali giovanissimi, uniti per ripulire un tratto di costa messinese particolarmente colpito dall’accumulo di detriti.

I numeri dell’intervento

Il bilancio della giornata parla chiaro: oltre 350 kg di rifiuti rimossi dal litorale e differenziati in 70 sacchi. Al fianco degli organizzatori si sono schierati i volontari di altre realtà cittadine come Crescendo Incubatore, MessinInTrek e il Sentiero Bettaci, oltre a diversi cittadini indipendenti che hanno risposto all’appello.

La nota di MessinAttiva

«Anche oggi abbiamo realizzato una straordinaria raccolta, con oltre 350 kg di rifiuti raccolti in 70 sacchi», spiegano dall’associazione MessinAttiva. «È stata un’iniziativa caratterizzata dalla partecipazione attiva di molti giovani. È stato emozionante vedere 65 persone unite sulla spiaggia di Santa Margherita, intenti a ripulire l’area da un numero incredibile di rifiuti».

Secondo i promotori, la recente attenzione mediatica e la sensibilità verso le criticità della costa ionica hanno giocato un ruolo fondamentale: «Siamo consapevoli che l’evento accaduto sulla costa ionica messinese ha incentivato molti cittadini a unirsi alla causa. Nel nostro piccolo, abbiamo contribuito significativamente sia al territorio che all’ambiente e siamo molto soddisfatti».

L’associazione conclude con un auspicio per il futuro: «Non ci stancheremo mai di sottolineare l’importanza di attivarsi personalmente per migliorare il nostro benessere collettivo. Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti; è stata un’esperienza magnifica».

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Elly Schlein in Sicilia nelle zone colpite dal ciclone Harry
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED