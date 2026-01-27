Messina. Nuovo bando per la gestione dell’oasi felina di Sperone

Riaperti i termini per l’affidamento della struttura

MESSINA – Il Comune di Messina tenta nuovamente la strada del bando pubblico per garantire una guida stabile all’oasi felina di Sperone. La procedura precedente era andata deserta.

Una gestione basata sul volontariato

La decisione di palazzo Zanca nasce dalla necessità di affrontare l’emergenza sociale e sanitaria legata al randagismo felino. Il Comune ha scelto di avvalersi del supporto degli organismi del Terzo settore, mettendo a disposizione la struttura di proprietà comunale in comodato d’uso gratuito. La selezione è rivolta ad associazioni no-profit, iscritte al Runts, Registro unico nazionale del terzo settore, che operano specificamente nel campo della tutela e del benessere degli animali.

I fondi stanziati per il biennio 2026-2027

L’affidamento avrà una durata di due anni. L’incarico è formalmente a titolo gratuito ma l’amministrazione comunale ha previsto un rimborso spese documentato per la cura, il sostentamento dei gatti e la manutenzione della struttura. Il budget massimo stabilito è di 73mila euro per ciascuna delle annualità 2026 e 2027, somme che verranno erogate solo a fronte di rendicontazione delle spese vive effettivamente sostenute, escludendo qualsiasi forma di lucro o corrispettivo forfettario.

Procedura aperta dopo il nulla di fatto precedente

L’amministrazione è tornata in tempi brevi alla pubblicazione dell’avviso poiché l’unica associazione partecipante alla precedente gara non era in possesso dei requisiti soggettivi obbligatori previsti dalla legge. Confermata la commissione giudicatrice già nominata, con l’obiettivo di individuare al più presto un partner associativo idoneo a garantire i servizi minimi di assistenza e prevenzione nel territorio comunale.

