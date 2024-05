Barche sulla spiaggia… non solo al Ringo. Serve una soluzione VIDEO

Ecco Torre Faro e Ganzirri dopo le operazioni della Capitaneria. Basile: "In attesa del Pudm aree provvisorie"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una buona parte delle spiagge di Messina è occupata da barche, in uso o no. Le recenti operazioni della Capitaneria di porto hanno portato alla rimozione di alcune carcasse abbandonate. Contemporaneamente sono stati liberati i fondali da corpi morti, corde e catene che tenevano le barche ancorate alla riva. In mare è stato trovato di tutto, anche segnali stradali e grosse batterie. Tutto materiale che li non doveva stare e che invece c’era, e anche da parecchio tempo.

Dopo le operazioni della capitaneria nella zona nord

Un’operazione che ha portato sicuramente ad avere fondali e spiagge più pulite, ma allo stesso tempo quasi impraticabili. Sì perché adesso le molte barche che prima stavano in acqua, perlomeno durante il periodo estivo, adesso sono tutte sulla spiaggia. Questo succede a Torre Faro e Ganzirri, ma anche in altre zone del litorale messinese.

Nuovi spazi per pescatori e diportisti, ma solo dopo il censimento

Nei giorni scorsi i pescatori del Ringo hanno avuto un incontro con il sindaco Basile e l’assessore Caminiti proprio su questo tema. Il Comune di Messina ha intenzione di allargare il tratto balneabile sul viale della Libertà e questo comporterà uno spostamento delle barche che si trovano li praticamente da sempre.

Basile: “La soluzione è nel Pudm”

Per tutte queste aree quindi bisognerà trovare una soluzione e anche in tempi celeri visto che l’estate è alle porte. “La risposta è nel Pudm (Piano utilizzo demanio marittimo)”, sostiene Basile. Ma il piano è nei cassetti della regione, in attesa di parere e approvazione, da più di un anno. Nel frattempo si dovrà trovare una soluzione tampone. Sindaco e assessore hanno già delle idee e ne hanno anche discusso con i pescatori e diportisti interessati. E l’ipotesi di individuare delle aree da adibire a ricoveri già nei prossimi mesi non è da escludere.

Prima di tutto il censimento delle barche

Resta, però, il tema del censimento. Nell’ultimo fatto a Torre Faro sono state registrate solo 47 barche, quando quelle presenti sono più di 300. Lo stesso sulla spiaggia del Ringo, non tutte le imbarcazioni sono censite e anche qui il comune ha invitato i proprietari a farlo. Senza una reale contezza del numero di barche in uso non si potrà stabilire quale area sarà più idonea allo scopo.