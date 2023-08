Le compagnie teatrali locali a Milazzo, tre spettacoli all’atrio del Carmine

Una “mini rassegna teatrale” presso l’atrio del Carmine di Milazzo, dove le compagnie teatrali del territorio si daranno appuntamento

MILAZZO – Sette serate dedicate al teatro, nella città del Capo. Presso l’atrio del Carmine spazio alle compagnie teatrali del territorio, che proporranno i propri spettacoli intrattenendo grandi e piccini.

I primi appuntamenti saranno con la compagnia teatrale “Milazzo 2010” che proporrà la commedia “Dù pazzi in vacanza”. La messa in scena è prevista per il 17 e il 18 agosto con la regia di Tindaro Italiano e la partecipazione di Pippo Cannistrà, Gessica Gitto, Daniela Italiano, Marcello Piraino,

Daniela Principato, Pasquale Gitto, Mimmo Buonarrigo ed Ettore La Rosa.

Il 19 e il 20 agosto sarà invece la volta della compagnia “Tabula Rasa” con lo spettacolo “Fiat volutas dei” di Giuseppe Macrì. La regia è di Giuseppe Pollicina, il cast invece vede la partecipazione di Giusy Mirabile, Claudio Bucca, Giuseppe Cultrera, Adriano Russo, Lucia Sottile, Gaetano Andriolo, Silvana Salvadore, Vanessa Maio e Antonio Sergente.

Infine, le ultime giornate della rassegna vedranno il ritorno della compagnia teatrale “Milazzo 2010” che proporrà “’U jaddu persi i pinni” di Luzzo Maugeri. La regia è di Vincenzo Cannistrà con la partecipazione di Stefano Impallomeni, sul palco si avvicenderanno invece Sergio Lupo, Nunziella La Malfa, Maicol Mandanici, Mary Vicentino, Vincenzo Cannistrà, Rosalba Ocera, Pippo Scolaro, Emanuele Mastroieni, Tindaro Marchese.