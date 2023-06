Le conduttrici del Tezenis Summer Festival: "Messina è una cornice speciale" VIDEO - Tempostretto

Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli a Palazzo Zanca

MESSINA – Questa mattina a Palazzo Zanca anche le due conduttrici del Tezenis Summer Festival di Radio 105, che farà tappa oggi in piazza Duomo a Messina. Mariasole Pollio: “Mi rendo conto che quando uno show del genere scombinato gli equilibri. Grazie per tutto, Messina è una cornice speciale. Abbiamo Emma, Annalisa, Rosa Chemical, Rkomi, Irama”. “Io ho sangue siculo – ha aggiunto Rebecca Staffelli – per me un onore essere qui, mia mamma è di Sant’Agata di Militello. La parola chiave è divertimento: divertiamoci tutti”.

Articoli correlati