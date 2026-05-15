Le Eolie al centro dell’evento “Ospitiamo il mondo”

Da oggi fino al 18 maggio 40 giornalisti internazionali saranno a Lipari per scoprire le Sette Sorelle in ogni stagione

Le Isole Eolie sono pronte a raccontarsi al mondo. Da oggi al 18 maggio, quaranta giornalisti da tutto il mondo saranno a Lipari per scoprire le Sette Sorelle in ogni stagione. L’evento si chiama “Ospitiamo il mondo” e vuole promuovere un turismo senza confini temporali e creare nuove opportunità per i giovani

isolani.

L’arcipelago delle Eolie non è solo una destinazione estiva. Le isole vogliono essere vissute tutto l’anno e per farlo hanno deciso di aprire le porte al mondo. I giornalisti provenienti da testate nazionali, regionali e internazionali saranno a Lipari per prendere parte all’evento organizzato da Brand Eolie con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina e della Pro Loco di Malfa.

Alla scoperta di Lipari, Salina e Vulcano

Per tre giorni, i giornalisti visiteranno Lipari, Salina e Vulcano, scoprendo un arcipelago che ha molto più da offrire di quanto il turismo stagionale tradizionale abbia finora saputo valorizzare. Visiteranno aziende locali, musei, siti religiosi e naturalistici, fino ai set cinematografici che hanno reso le Eolie scenario di pellicole famose.

L’obiettivo dell’evento è duplice: promuovere la destagionalizzazione e contribuire alla creazione di opportunità lavorative per i giovani che scelgono di costruire il proprio futuro nel luogo dove affondano le proprie radici familiari e culturali.

L’iniziativa non è opera di pochi, ma di un sistema produttivo e culturale che ha fatto squadra. Oltre cento imprese locali hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, a dimostrazione di come il turismo eoliano sia un motore economico radicato nel territorio.

Il programma alterna momenti di incontro e approfondimento a esperienze immersive nel territorio. I giornalisti avranno modo di dialogare direttamente con imprenditori, operatori del settore turistico, culturale e ambientale, chef e pasticceri. Un’occasione per raccontare non solo le bellezze visibili, ma anche l’economia, le storie e le persone che tengono in vita queste isole.

Il filo conduttore è un intreccio continuo tra cultura, storia, paesaggio ed enogastronomia.

Dalle meraviglie naturali alla cucina eoliana e ai vini locali, le Sette Sorelle del Tirreno intendono condividere il proprio patrimonio identitario con il mondo intero.



Tito Agazio Lanciano