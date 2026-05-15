Alzheimer, natura e memoria: a Messina torna “Natural…Mente Insieme”

Sabato 16 maggio l'Azienda Agricola Villarè ospita la quinta edizione dell'evento dedicato ai pazienti e alle famiglie

MESSINA – Sabato 16 maggio l’Azienda Agricola Villarè ospita la quinta edizione dell’evento dedicato

ai pazienti e alle famiglie, nell’ambito del progetto nazionale “Caffè Alzheimer Diffuso”.

Nel cuore verde di un’azienda agricola, tra il profumo del pane cotto nel forno a legna e il calore di una comunità che non lascia soli i suoi anziani, Messina si prepara a vivere un sabato speciale. Torna, per il quinto anno consecutivo, “Natural…Mente Insieme”, l’evento organizzato dall’ARIAD-APS e dal Centro Territoriale di Psicogeriatria del CSM ME Nord, in programma sabato 16 maggio 2026 dalle ore 10.30 alle 15.00 presso l’Azienda Agricola Villarè, nella zona di Minissale, a Messina sud.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “Caffè Alzheimer Diffuso”, sostenuto dalla Fondazione Maratona Alzheimer, un programma che in tutta Italia promuove momenti di incontro, inclusione e stimolazione per le persone affette da demenza e per i loro familiari.

Il programma della giornata

La scelta di un contesto agricolo non è casuale. Le attività legate alla terra rappresentano un potente strumento di evocazione amnestica: odori, gesti, suoni familiari hanno la capacità di risvegliare frammenti di memoria che la malattia tende a offuscare.

Il programma della giornata prevede una visita guidata della struttura, seguita da attività di stimolazione psicosensoriale e cognitiva. Il cuore della mattinata sarà la preparazione e cottura della focaccia nel forno a legna, un momento sensoriale a tutto tondo capace di evocare ricordi profondi.

I pazienti saranno poi coinvolti nelle attività caratteristiche dell’azienda agricola, in un percorso pensato per stimolare le capacità residue e favorire il benessere emotivo.

La giornata si concluderà con un “agri aperitivo”, momento conviviale in cui operatori, pazienti e familiari condivideranno insieme cibo, storie e un senso di comunità che è, in sé, una forma di cura.

Il dottor Angelo Xerra, presidente dell’ARIAD-APS, espone il senso più profondo di questa iniziativa:

“ Il contesto agricolo e le attività che vi si svolgono sono così radicati nel passato dei nostri anziani che diventano un veicolo straordinario per raggiungere ricordi e affetti che sembravano perduti. Ma questa giornata non è solo per i pazienti: vogliamo offrire anche alle loro famiglie un’occasione concreta di svago e di aggregazione sociale. Chi assiste ogni giorno una persona con Alzheimer spesso si ritrova solo, e noi vogliamo che sappia di non esserlo”.

L’impegno dell’associazione: unico presidio di volontariato a Messina interamente dedicato all’Alzheimer



Parole che rispecchiano la mission di un’associazione che da quasi diciassette anni è l’unico presidio di volontariato a Messina interamente dedicato all’Alzheimer, operando sul territorio con finalità di solidarietà sociale rivolte tanto ai malati quanto ai loro caregiver.

Al fianco dell’ARIAD-APS, il Centro Territoriale di Psicogeriatria, inquadrato nel Modulo Dipartimentale dell’ASP di Messina Nord, attivo dal 2017 con un’équipe multidisciplinare composta da psichiatra, psicologhe, assistente sociale e terapiste della riabilitazione psichiatrica.

Il Centro opera sia in ambito ambulatoriale che domiciliare, promuovendo un approccio integrato e umano alla salute mentale degli anziani.

L’Alzheimer è una patologia neurodegenerativa progressiva dal devastante impatto sociale. Si manifesta con disturbi della memoria, disorientamento e alterazioni della personalità, conducendo nel tempo a una progressiva perdita di autonomia nelle attività quotidiane. In Italia, come nel resto del mondo, il numero di persone colpite è in costante aumento, rendendo sempre più urgente una risposta collettiva che non si limiti alla sola gestione clinica, ma sappia includere il sostegno alle reti familiari e la promozione della

qualità di vita.

Iniziative come “Natural…Mente Insieme” dimostrano che una risposta è possibile: fatta di territorio, relazioni, e della semplicità rigenerativa di un mattino trascorso tra la terra e il profumo del pane.

Per informazioni sull’evento e sulle attività del Centro Territoriale di Psicogeriatria:

psicogeriatria@asp.messina.it

Per contattare l’ARIAD-APS: ariadmessina@tiscali.it.



Tito Agazio Lanciano