"Le forme del silenzio" nascondono segreti, il romanzo di Agata De Luca - Tempostretto

Giovedì, alle 18, alla Mondadori di Messina, la presentazione del libro dell'autrice messinese

MESSINA – S’intitola “Le forme del silenzio” ed è un thriller psicologico. La scrittura di Agata De Luca, autrice messinese, scava negli abissi psicologici di personaggi dalla profonda umanità, alla ricerca non solo della verità di fatti delittuosi, ma anche della piena comprensione e dell’accettazione di sé. Il romanzo, pubblicato per Giovane Holden Edizioni, viene presentato giovedì 5 gennaio, alle 18, alla libreria Mondadori di Messina, in via Consolato del Mare n. 35. Dialogherà con l’autrice, alla sua opera prima, il giornalista Marco Olivieri, direttore di Tempostretto.

La presentazione

La storia

È appena una sensazione, quella che avverte Mal Dorison, criminologa italiana trapiantata in Inghilterra, quando osserva la scena dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una giovane. I Docks londinesi all’alba degli anni Ottanta sono ancora rifugio di tossici e piccoli delinquenti, e quel cadavere non sembra nascondere alcun mistero particolare. Eppure, Mal avverte che oltre le apparenze si nasconde qualcosa di anomalo, un disegno più complesso. E ha ragione: le prime indagini appurano che si tratta di un raffinato scambio di persona tra due ragazze, le cui motivazioni sfuggono agli inquirenti.

Sono il suo istinto e la sua determinazione a condurla passo dopo passo là dove le investigazioni ufficiali della polizia inglese non arrivano, fino nelle pieghe più oscure di una storia di violenza e devianza nelle relazioni familiari.

L’autrice

Agata De Luca è laureata in Lingue e Letterature straniere e dottoressa di ricerca in Storia delle istituzioni. Insegnante di lingua spagnola, predilige le tematiche storiche e sociali. Negli ultimi anni si è dedicata ad approfondire gli studi di psicologia.