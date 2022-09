Le foto dell'incidente in via del Santo, sta bene la coppia a bordo dell'auto che si è ribaltata - Tempostretto

Vigili del fuoco a lavoro per estrarre la donna dall'abitacolo. Illeso il marito.

MESSINA – Migliorano le condizioni della donna coinvolta nell’incidente avvenuto in via del Santo stamani intorno alle 11. Affidata alle cure dei sanitari per le lievi ferite, le sue condizioni al momento non sono considerate gravi. Quando sono arrivati i soccorsi, invece, suo marito era già fuori dall’abitacolo dell’auto che si è ribaltata autonomamente, affrontando una semicurva.

Sul posto i Vigili del Fuoco della caserma centrale di via Salandra, a lavoro per estrarre la passeggera e affidarla al 118, la Polizia e gli agenti della Municipale. Traffico in tilt nella zona, fino a quando le operazioni non sono state completate.