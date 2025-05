Le giovani del San Matteo Basket agli spareggi regionali

Le formazioni biancorosse Under 13 e Under 14 attese da quattro sfide in una settimana per raggiungere le finali regionali

MESSINA – Il San Matteo Basket che ha concluso la stagione in semifinale playoff in serie C regionale con la prima squadra femminile è ancora in corsa con le ragazze delle formazioni giovanili alla fasi finali regionali dopo le buone prove dei gironi provinciali. Dei bei risultati resi possibili grazie all’unione messa in atto all’interno della MBA (Messina Basket Association che comprende San Matteo, appunto, Castanea, Savio e Fortitudo) con le biancorosse che hanno potuto inserire in squadre cestiste che lo scorso anno giocavano con altre casacche.

Nei prossimi giorni infatti l’Under 13-Sacramento Kings sfiderà giovedì, 8 maggio, la Polisportiva Team 79 in trasferta a Piazza Armerina e sabato previsto il ritorno al PalaRitiro, il 10 maggio. Ancora l’Under 14-San Matteo giocherà in casa domenica 11 maggio e sarà al PalaKatanè nel catanese giovedì 15 maggio per il ritorno.

L’under 13 Sacramento Kings

Le due formazioni si sono qualificate dopo un’ottima fase a gironi. Per l’Under 13, nell’immagine in evidenza, è arrivato il primo posto nel girone, concluso con 16 vittorie e una sola sconfitta chiuso a quota 32 punti, la seconda staccata di dodici lunghezze e tutte le avversarie del girone facevano parte del territorio etneo in quanto il San Matteo era l’unica formazione femminile iscritta in questa categoria della provincia peloritana. Grazie al primo posto sfiderà la seconda classificate del girone ragusano-siracusano-ennese.

Nella formazione Under 13 femminile, che gioca sotto il nome dei Sacramento Kings, allenate da Simona Grillo giocano: Ancione Sarà, Cacia Gaia, Cacia Giada, D’Arrigo Giulia, Lucchesi Giordana, Maimone Diana, Parisi Maddalena, Ruggeri Greta, Smedile Noemi, Todaro Alisia, Buccini Miriam, Di Blasi Alessia, Giordano Francesca, Nicolosi Marina, Nicolosi Soraya, Vitarelli Letizia.

L’Under 14 del San Matteo

Nel campionato Under 14 il San Matteo era inserito nel girone B, dominato dalla Fp Sport e in cui ha chiuso al secondo posto con uno score di 4 vittorie e 8 sconfitte. Incontrerà la prima in classifica del girone A, Katanè. Le biancorosse sono quasi del tutto il gruppo più piccolo delle Under 13 e quindi sono arrivate a questo importante risultato con pochi elementi più grandi rispetto alle altre formazioni che sfidano.

La formazione Under 14 femminile del San Matteo invece è seguita da Bianca Bonaccorsi e ne fanno parte le ragazze dell’under 13 (Ancione Sarà, Cacia Gaia, Cacia Giada, D’Arrigo Giulia, Lucchesi Giordana, Maimone Diana, Parisi Maddalena, Ruggeri Greta, Smedile Noemi, Todaro Alisia, Buccini Miriam, Di Blasi Alessia, Giordano Francesca, Nicolosi Marina, Nicolosi Soraya, Vitarelli Letizia) a cui si aggiungono Guglielmo Aurora e Pollino Alice entrambe nate nel 2011.