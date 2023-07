Le italiane Bianchin/Scampoli sono le campionesse del Beach Volley Pro Tour a Messina - Tempostretto

Le favorite vincono la finale tutta italiana contro Orsi Toth/Bianchi. Il torneo maschile se lo aggiudica la coppia argentina Amieva/Aveiro

MESSINA – Nell’ultima giornata del Beach Pro Tour Futures di Messina grande protagonista l’Italia al femminile. Nella mattinata di domenica in semifinale impongono la loro legge le due coppie azzurre Margherita Bianchin/Claudia Scampoli e Reka Orsi Toth/Giada Bianchi che avanzano in finale, a imporsi poi in due set saranno le favorite della vigilia.

Destino completamente opposto per le due coppie maschili italiane giunte in semifinale che sono state sconfitte. Benzi e Bonifazi cedono ad Amieva/Aveiro, mentre Dal Corso/Viscovich avevano perso contro Schnetzer/Petutschnig. In finale vittoria degli argentini in una combattuta sfida terminata al tie break, grande calore dal pubblico messinese accorso numeroso che ha affrontato anche una giornata dal meteo cangiante con a tratti scrosci di pioggia.

Durante la premiazione finale si registrano la presenza delle autorità, il sindaco Federico Basile, l’assessore allo sport Massimo Finocchiaro e la prefetta Cosima Di Stani, a cui si aggiungono il vicepresidente della Fipav regionale, Antonio Locandro, e il presidente provinciale, Alessandro Zurro. A suonare l’inno italiano la banda musicale della Brigata Meccanizzata Aosta.

Le finali del torneo femminile

Il terzo posto femminile va alla coppia elvetica Bentele/Lutz che supera la coppia ceca Lorenzova/Zolnercikova. In finale come detto la sfida tutta azzurra è stata combattuta nel primo set con Bianchin/Scampoli che provavano l’allungo salvo subire la reazione di Orsi Toth/Bianchi a metà parziale. Le più esperte e collaudate Bianchin/Scampoli vincevano però il set in volata e nel secondo facevano corsa di testa.

Per Reka Orsi Torh e Giada Bianchi era la prima volta che formavano coppa insieme e quindi sono rimaste molto soddisfatte del torneo che hanno fatto e del secondo posto conquistato che, confessano, alla vigilia avrebbero firmato subito per questo risultato.

Semifinali

Bianchin/Scampoli vs Lorenzova/Zolnercikova 2-0 (21-14 21-11)

Orsi Torh/Bianchi vs Bentele/Lutz 2-0 (21-19 21-17)

Finali

Lorenzova/Zolnercikova vs Bentele/Lutz 0-2 (10-21 11-21)

Bianchin/Scampoli vs Orsi Torh/Bianchi 2-0 (21-18 21-18)

Le finali del torneo maschile

La finalina maschile, tutta a tinte azzurre, non si gioca. Benzi e Bonifazi danno forfait qualche minuto prima di entrare in campo e Dal Corso e Viscovich festeggiano il terzo posto. La finale maschile che chiude il programma è l’unica che va al tie break della giornata, gli argentini sembrano sempre in controllo e dopo aver vinto il primo subiscono la reazione degli austriaci che trascinano la sfida al set decisivo. All’ombra del Duomo però i sudamericani hanno la forza di imporsi per 15-8.

Semifinali

Dal Corso/Viscovich vs Schnetzer/Petutschnig 0-2 (18-21 19-21)

Amieva/Aveiro vs Benzi/Bonifazi 2-0 (21-15 21-12)

Finali

Dal Corso/Viscovich vs Benzi/Bonifazi 2-0 (vittoria per forfait)

Schnetzer/Petutschnig vs Amieva/Aveiro 1-2 (15-21 21-17 8-15)



Articoli correlati