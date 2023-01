Le luci del grande schermo al Lux: la 60esima stagione del Cineforum Orione - Tempostretto

Dal 9 gennaio film di qualità in prima visione a cura dell'associazione cultruale più longeva a Messina

MESSINA – All via la sessantesima stagione del Cineforum Orione. Dal 9 gennaio film di qualità in prima visione a cura dell’associazione culturale più longeva a Messina. L’appuntamento è al cinema Lux. 30 i film presentati e premiati nei maggiori festival internazionali, provenienti da ogni parte del mondo; due giorni di proiezione settimanale, lunedì e giovedì, con turno libero; due incontri con l’autore; un omaggio al maestro del cinema mondiale Jean-Luc Godard; schede di approfondimento per ogni titolo in programma.

Sottolinea il presidente del Cineforum, lo storico del cinema Nino Genovese: “Quella di accostare il pubblico alla cultura cinematografica è la nostra missione. Presentiamo opere di alto livello stilistico-espressivo, consapevoli di interpretare un ruolo di diffusione e conoscenza di tanti stupendi film, che, altrimenti, non si riuscirebbe a vedere, in molti casi neanche in televisione, e neppure in streaming. A parte il fatto che un film va visto nel luogo deputato per il quale è stato creato.. La sala cinematografica perpetua un sogno che continua ininterrottamente dalla nascita del cinema ad oggi”.

Angela Paratore, Francesco Torre e Nino Genovese

Con Genovese, fanno parte del direttivo Salvatore Aversa, Maria Galifi, Angela Paratore e Maurilio Forestieri, mentre a Francesco Torre è stata affidata la programmazione e la gestione del cinema Lux. Abbonamenti in prevendita al Lux (in via Largo Seggiola isolato 168) e nelle librerie Bonanzinga, Feltrinelli, La Gilda dei Narratori e Mondadori. L’abbonamento all’intero ciclo costa 60 euro, con riduzioni per i giovani (14-25 anni, 25 euro) e anziani (50 euro dall’età di 70). Il primo ingresso, lunedì 9 e giovedì 12 gennaio, con il film “La felicità degli altri”, sarà gratuito.

La stagione 2023

Film d’apertura, ingresso gratuito

Lunedì 9 gennaio

Giovedì 12 gennaio

(16.30 – 18.30 – 20,30)

LA FELICITA’ DEGLI ALTRI, di Daniel Cohen, con Bérénice Bejo, Vincent Cassel

Francia 2020, 104′

Commedie

Lunedì 16 gennaio

Giovedì 19 gennaio

(16.30 – 18.30- 20,30)

BRIAN E CHARLES, di Jim Archer, con David Earl, Chris Hayward

GB 2022, 90′, Sundance 2022 in concorso

Lunedì 23 gennaio

Giovedì 26 gennaio

(16.30 – 18.30 – 20,30)

RUMBA THERAPY, di e con Franck Dubosc

Francia 2022, 102′, L’Alpe d’Huez 2022 in concorso

Incontro con l’autore 1

Lunedì 30 gennaio

Giovedì 02 febbraio

(16.30 – 18.30 – 20,30)

CUNTAMI, di Giovanna Taviani, con Mimmo Cuticchio

Italia 2021, 70′, Premio Speciale Nastri d’Argento 2022

Solo Lunedì 30 gennaio, presente in sala la regista Giovanna Taviani

Autorità

Lunedì 06 febbraio

Giovedì 09 febbraio

(16.30 – 18.30 – 20,30)

GLI ORSI NON ESISTONO, di e con Jafar Panahi

Iran 2022, 106′, Venezia 2022 in concorso – Premio Speciale della Giuria

Lunedì 13 febbraio

Giovedì 16 febbraio

(16.30 – 18.30 – 20,30)

ANTIGONE, di Sophie Deraspe, con Nahéma Ricci

Canada 2019, 72′, Toronto 2019 in concorso – Premio Miglior Film

Incontro con l’autore 2

Lunedì 20 febbraio

Giovedì 23 febbraio

(16.30 – 18.30 – 20,30)

PICCOLO CORPO, di Laura Samani, con Celeste Cescutti, Ondina Quadri

Italia 2021, 89′, Cannes 2021 – Semaine de la Critique, David di Donatello e Nastro d’Argento Miglior regista esordiente, Oscar Europeo Migliore Rivelazione del 2022

Solo Lunedì 20 febbraio, presente in sala lo sceneggiatore Marco Borromei

Classici. Omaggio a Jean-Luc Godard

Lunedì 27 febbraio

Giovedì 02 marzo

(16.30 – 18.30 – 20,30)

IL BANDITO DELLE 11 (PIERROT LE FOU), di Jean-Luc Godard, con Jean-Paul Belmondo, Anna Karina

Francia 1965, 110′, Venezia 1965 in concorso, Leone d’Oro, Gran Premio della Giuria, Coppa Volpi Miglior interpretazione maschile e femminile

Donne

Lunedì 6 marzo

Giovedì 9 marzo

(16.30 – 18.30 – 20,30)

MEMORY BOX, di Joana Hadjiithomas e Khalil Joreige, con Rim Thurki, Manal Issa

Francia 2021, 102′, Berlino 2021, in concorso

Lunedì 13 marzo

Giovedì 16 marzo

(16.00 – 18.15 – 20.30)

LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO, di Joachim Trier, con Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie

Norvegia 2021, 121′, Cannes 2021, in concorso – Premio Miglior interpretazione femminile; Nomination Oscar 2022 Miglior Film Straniero e Migliore Sceneggiatura Originale

Lunedì 20 marzo

Giovedì 23 marzo

(16.00 – 18.30 – 21.00)

TRUE MOTHERS, di Naomi Kawase, con Arata Iura

Giappone 2020, 140′, Toronto 2021, in concorso

Lunedì 27 marzo

Giovedì 30 marzo

(16.30 – 18.30 – 20.30)

L’AUDIZIONE, di Ina Weisse, con Nina Hoss

Germania 2019, 99′, San Sebastian 2019, in concorso. Premio Miglior Attrice

Confini

Lunedì 3 aprile

Giovedì 6 aprile

(16.30 – 18.30 – 20.30)

L’UOMO CHE VENDETTE LA SUA PELLE, di Kaouther Ben Hania, con Husam Chadat, Monica Bellucci

Tunisia/Francia 2020, 90′, Venezia 2020, sezione Orizzonti. Miglior interpretazione maschile. Oscar 2021. Nomination Miglior Film Straniero

Martedì 11 aprile

Giovedì 13 aprile

(16.30 – 18.30 – 20.30)

FIGLI DEL SOLE, di Majid Majidi, con Ruohollah Zamani

Iran 2020, 99′, Venezia 2020 in concorso, Premio Marcello Mastroianni a Ruohollah Zamani

Giornata Mondiale della Terra

Lunedì 17 aprile

Giovedì 20 aprile

(16.30 – 18.30 – 20.30)

LA CROCIATA, di e con Louis Garrel, con Laetitia Casta, Joseph Engel

Francia 2021, 67′, Cannes 2021, sezione Cinema per il clima

Amori senza etichette

Lunedì 24 aprile

Giovedì 27 aprile

(16.00 – 18.15 – 20.30)

INCROCI SENTIMENTALI, di Claire Denis, con Juliette Binoche, Vincent Lindon

Francia 2021, 116′, Berlino 2022, in concorso. Miglior Regia

Martedì 02 maggio

Giovedì 04 maggio

(16.30-18.30-20,30)

PARIGI, 13ARR., di Jacques Audiard, con Lucie Zhang, Makita Samba

Francia 2021, 105′, Cannes 2021 in concorso

Lunedì 08 maggio

Giovedì 11 maggio

(16.30 – 18.30 – 20.30)

SCOMPARTIMENTO N. 6, di Juho Kuosmanen, con Seidi Haarla, Yuriy Borisov

Finlandia 2021, 107′, Cannes 2021 in concorso. Gran Premio della Giuria

Dramma della borghesia (tutti i particolari in cronaca)

Lunedì 15 maggio

Giovedì 18 maggio

(16.00 – 18.30 – 21.00)

L’ACCUSA, di Yvan Attal, con Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Pierre Arditi, Ben Attal

Francia 2021, 138′, Venezia 2021, fuori concorso

Film dei saluti

Lunedì 22 maggio

Giovedì 25 maggio

(16.30 – 18.30 – 20.30)

UNA VOCE FUORI DAL CORO, di Yohan Manca

Francia 2021, 109′, Cannes 2022, sezione Un certain regard

Pausa estiva giugno/luglio/agosto

settembre-dicembre 10 film da stabilire (ogni lunedì e giovedì, 3 spettacoli)

MODALITA’ DI INGRESSO

ABBONAMENTO ORDINARIO ALL’INTERO CICLO DI FILM: € 60

Riduzioni:

Junior (14-25 anni): € 25

Senior (over 70): € 50

Convenzioni (Università della terza età, CRAL dietro presentazione di tesserino): € 50

ABBONAMENTO GENNAIO/MAGGIO 20 FILM: € 45

ABBONAMENTO SETTEMBRE/DICEMBRE 10 FILM: € 25

ABBONAMENTO SOCIO SOSTENITORE: € 100

Negli importi di cui sopra è compresa la quota sociale di € 5,00

SINGOLO SPETTACOLO: € 7

SINGOLO SPETTACOLO TESSERATI: € 5

Tutte le forme di ingresso sono usufruibili mediante Bonus Cultura 18 APP e Carta Docente, se previsto dalle norme vigenti.

ABBONAMENTI IN PREVENDITA PRESSO:

CINEMA LUX, LARGO SEGGIOLA IS. 168

LIBRERIA MONDADORI-CIOFALO, PIAZZA MUNICIPIO N. 35

LIBRERIA FELTRINELLI, VIA GHIBELLINA N. 32

LIBRERIA LA GILDA DEI NARRATORI, VIA E.L. PELLEGRINO N. 23

LIBRERIA BONANZINGA, VIA XXVII LUGLIO N. 78

Le proiezioni sono riservate ai soci di età maggiore di 14 anni e avranno luogo presso il Cinema Lux, Largo Seggiola is. 168. Ciascun film sarà proiettato nei giorni e negli orari indicati accanto ad ogni titolo. Nella giornata di giovedì, in presenza di un titolo internazionale e secondo disponibilità della distribuzione, la prima proiezione sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano. La Direzione si riserva di apportare modifiche per causa di forza maggiore.

Info: sui siti dell’associazione e del cinema e e al numero 090.9216093.

