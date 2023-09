Le nuvole non fermano il Festival degli Aquiloni a Santa Margherita VIDEO - Tempostretto

Messina. Ieri un anticipo in attesa del ritorno della manifestazione a Capo Peloro

MESSINA – Le nuvole e la pioggia non hanno fermato il Festival degli Aquiloni, ieri per la prima volta sulla spiaggia a Santa Margherita. Giunto alla quinta edizione e organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro, è diventato ormai un appuntamento fisso per Messina e i messinesi. Il 29 e il 30 settembre e l’1 ottobre, proprio a pochi metri dal pilone, si terrà l’evento clou a Torre Faro.

Ma, grazie alla collaborazione con la Pro Loco Messina Sud, il Festival degli Aquiloni ha vissuto una sorta di pre-Festival, di anticipazione, alla presenza dell’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata.

