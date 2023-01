Le pallavoliste di Akademia incontrano gli studenti dell'Archimede - Tempostretto

Un bellissimo momento di confronto e di crescita, il primo di altri appuntamenti programmati dal club messinese con altri istituti scolastici cittadini

MESSINA – Sport, scuola e territorio. Un rapporto che Akademia Sant’Anna sta cercando di stringere in maniera sempre più salda per proseguire nel suo progetto di crescita, avendo sempre massima attenzione per Messina e per i suo i giovani. Quello avvenuto al Palezzatto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria è stato un bellissimo momento di confronto e di crescita per tutti, il primo di altri interessantissimi appuntamenti programmati dal club messinese con altri Istituti scolastici cittadini.

In questo senso sono diverse le azioni della Desi Shipping Akademia Messina del presidente Fabrizio Costantino sta mettendo in campo per creare collegamenti sempre più stabili e crescenti con il tessuto cittadino e, tra le diverse operazioni, l’attenzione al mondo scolastico è assolutamente uno dei punti cardine delle strategie di Akademia. Proprio nei giorni scorsi si è concretizzata una bellissima iniziativa che ha visto una delegazione di studenti del Liceo Scientifico Archimede far visita alle ragazze di Akademia, seguire i loro allenamenti al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria e confrontarsi anche con le atlete di A2.

L’esperienza degli studenti dell’Archimede

Accompagnati dalle docenti Maria Ciminata, Smeralda Cappello e Fiorenza Raccuia, gli studenti hanno realizzato un incontro dal titolo “intervista allo sportivo”, realizzato nell’ambito di uno dei progetti eTwinning attivi nel liceo scientifico “Archimede”, promosso dalla dirigente scolastica Laura Cappuccio e dai docenti intervenuti in questa occasione.

È stato un bellissimo momento di confronto, durante il quale gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con le atlete di Akademia Aurelia Ebatombo, Greta Catania e Valentina Brandi, alle quali hanno rivolto svariate domande in tre lingue diverse (italiano, inglese e francese) confrontandosi su diversi temi: da quelli puramente pallavolistici ad altri aspetti riguardanti alimentazione, stile di vita, obiettivi personali e di squadra e tanto altro. Gli studenti, inoltre, hanno incontrato lo staff tecnico del club messinese, hanno visitato l’impianto di gioco e si sono soffermati in tribuna per assistere all’allenamento delle atlete in maglia Akademia.

Articoli correlati