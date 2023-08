"Le panchine sul lungolago di Ganzirri sono state aggiustate ma lasciamole integre" - Tempostretto

L'assessore Minutoli lancia un appello ai cittadini: "Prendiamoci cura del nostro territorio"

MESSINA – “Le panchine rotte sul lungolago di Ganzirri sono state subito aggiustate”, annuncia l’assessore Massimiliano Minutoli. “La ditta è sul posto (stamattina intorno alle 12.30, n.d.r.) La prima è stata già fatta. La seconda è in fase di sistemazione. La Giunta Basile c’è ed è attenta al territorio”, aggiunge l’assessore con delega ad Arredo urbano e Spazi pubblici. Le panchine si trovano dopo l’incrocio tra via Consolare Pompea e via Lago Grande.

Così scrivevamo sabato 19 agosto, segnalando il problema: “Una panchina distrutta, piegata in due, e quella accanto rotta, sorretta da un terzo sostegno. La speranza è che per ripararle non debba passare un anno, come accaduto di recente sempre sul lungolago”.

Da parte sua, l’assessore Minutoli si augura che “i cittadini abbiano più cura del proprio territorio. Noi ci impegniamo ad agire subito ma ognuno deve fare la propria parte, non distruggendo le panchine o sporcando”.