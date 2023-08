Si spera che non debba passare un anno per ripararle, come avvenuto in passato

Una panchina distrutta, piegata in due, e quella accanto rotta, sorretta da un terzo sostegno. Siamo sul lungolago di Ganzirri, nella parte più frequentata, quella poco dopo l’incrocio tra via Consolare Pompea e via Lago Grande.

La speranza è che per ripararle non debba passare un anno, come accaduto di recente sempre sul lungolago.