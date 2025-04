Le Ragazze dell’Atletica Savoca vice campionesse regionali

Il prestigioso risultato arriva a Palermo, quarti i Ragazzi. Aliberti: "Nonostante le difficoltà orgogliosi dei nostri giovani che non si creano inutili alibi"

SAVOCA – Strepitoso risultato dell’Atletica Savoca, che ha messo al collo la medaglia d’argento con la categoria Ragazze al Campionato Siciliano di Società su pista, riservato ai nati negli anni 2012-2013. La manifestazione si è svolta allo stadio del Cus Palermo, proponendo interessanti spunti agli addetti ai lavori.

Laurearsi vice campionesse regionali è andato oltre le più rosee previsioni, considerando le pesantissime problematiche tecniche agonistiche e logistiche affrontate, da più di un anno, dalla società presieduta da Manuela Trimarchi con allenamenti nella spiaggia e sul lungomare, assolutamente non idonei ad ottenere elevate performance per via della specificità di questo sport. Gli “orange”, uomini e donne, hanno azzerato totalmente queste condizioni negative facendo ricorso a tanta grinta e voglia di superare ogni ostacolo.

Alla piazza d’onore femminile, va ad aggiungersi l’ottimo quarto posto dei Ragazzi, piazzatisi a pochi punti dal podio. “Siamo felicissimi ed orgogliosissimi dei nostri giovani – dichiara l’allenatore Antonello Aliberti -. Nonostante le enormi prolungate e perduranti difficoltà, hanno avuto un approccio alla gara da campioni, senza accampare inutili alibi. Sono stati tutti bravissimi, confermando di avere immenso carattere, oltre che spiccate qualità tecniche”.

La squadra femminile

Cristina Aicolino: 1.000 metri e staffetta 4×100;

Elena Cacciola: lancio del vortex e staffetta 4×100;

Marta Carrolo: salto in lungo e staffetta 4×100;

Mariangela Costa: salto in lungo e 60 metri ostacoli;

Ludovica Giardina: 60 metri e staffetta 4×100;

Marta Maimone: 1.000 metri e lancio del vortex;

Michela Triolo: marcia 2 km e getto del peso;

Valentina Nicotra: salto in alto e getto del peso.

La squadra maschile

Carmelo Carnabuci: 60 metri e 60 metri ostacoli;

Christian D’Ignoti: 60 metri e lancio del vortex;

Tommaso Gilardi: marcia 2 km e lancio del vortex;

Fabrizio Nicita: 1.000 metri e lancio del vortex;

Carmelo Spataro: 60 metri e salto in alto;

Mattia Trovato: getto del peso e salto in lungo.