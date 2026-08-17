Le reazioni al furto al Museo, opposizioni all’attacco: “Dimissioni”

Il mondo politico esprime sconcerto per l'azione dei ladri d'arte a Messina. E c'è chi invoca le dimissioni di Scarpinato e dei vertici di Soprintendenza e Museo

SICILIA – Tante le reazioni del mondo politico al furto avvenuto al Museo regionale “Accascina” la sera di Ferragosto. “Il furto delle opere di Antonello da Messina rappresenta una profonda ferita per la Sicilia e per l’Italia intera. Da parte del mio assessorato, del museo “Accascina” e di tutte le strutture regionali competenti c’è l’assoluta e incondizionata disponibilità a collaborare con gli inquirenti e con le forze dell’ordine, nei confronti dei quali riponiamo massima fiducia”. Lo dichiara l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato.

Da Giuli e Amata a Bucalo, Musolino e Siracusano: “Una ferita inferta a Messina e alla Sicilia”

Ed ecco Elvira Amata, assessora regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, che ieri si è recata nella struttura: “Il furto avvenuto al Museo regionale di Messina rappresenta un fatto di estrema gravità e una ferita profonda inferta al patrimonio culturale della nostra città e dell’intera Sicilia. Quanto accaduto suscita sconcerto e indignazione, soprattutto per il valore storico e identitario delle opere sottratte. Da messinese avverto ancora più forte il peso di quanto è accaduto. Il Museo Accascina custodisce una parte fondamentale della storia e dell’identità di Messina e rappresenta uno dei luoghi culturali più importanti della città, oltre che un punto di riferimento significativo per la sua attrattività turistica. Colpire un patrimonio di tale valore significa colpire Messina, la sua memoria e la sua immagine. Esprimo piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e degli investigatori, con l’auspicio che le opere possano essere recuperate al più presto e che vengano individuati i responsabili di un gesto così grave”.

Sulla profonda ferita alla Sicilia e a Messina sono intervenuti pure, tra gli altri, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, la sottosegretaria Matilde Siracusano (Forza Italia), la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, della commissione Cultura, e la senatrice Dafne Musolino, Italia Viva, vicecapogruppo. Quest’ultima ha evidenziato la coincidenza con lo svolgimento della Vara in forma più sobria per il recente lutto. “La città piange ancora i suoi morti, gli ultimi quelli del disastro di Pistunina, di cui ancora non sono state ritrovate tutte le vittime. Un vero e proprio sfregio all’identità stessa di Messina e alla sua storia”.

Alibrandi: “Un attacco all’identità messinese”

“Ferma condanna e sdegno” sono stati espressi pure dal segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi. “Non si tratta soltanto di un furto d’arte – sostiene Alibrandi -, ma di un attacco all’identità storica e culturale della nostra città. Antonello da Messina rappresenta un patrimonio che appartiene a tutta la comunità messinese, un simbolo riconosciuto in tutto il mondo. Colpire quelle opere significa colpire la memoria e la dignità di Messina stessa”.

L’interrogazione all’Ars del Pd: “Si verifichi il funzionamento dei sistemi di sicurezza, della videosorveglianza e della vigilanza”

“In queste ore il pensiero va anche a quanti lavorano quotidianamente per custodire, valorizzare e rendere fruibile un patrimonio che appartiene a tutti noi”, ha concluso Elvira Amata. E a volerci vedere chiaro è l’opposizione all’Assemblea regionale. Così i deputati del Partito democratico Calogero Leanza e Sebastiano Venezia hanno presentato un’interrogazione parlamentare. E chiedono “notizie urgenti in merito al furto, al funzionamento dei sistemi di sicurezza e a iniziative per il rafforzamento della tutela del patrimonio culturale regionale. Si tratta di un fatto gravissimo che colpisce il patrimonio culturale e l’identità stessa della Sicilia. Occorre fare piena luce su quanto accaduto e, in particolare, verificare il funzionamento dei sistemi di sicurezza, della videosorveglianza e della vigilanza del Museo. Abbiamo chiesto al governo regionale risposte immediate e interventi concreti per tutti i musei e i siti culturali siciliani. La tutela di opere di valore inestimabile deve essere una priorità assoluta”.

Mele (Pd): “Scarpinato si dimetta”. Controcorrente: “I vertici di Soprintendenza e Museo facciano un passo indietro”

Su un “danno enorme per la città di Messina” si concentra invece il capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Ars, Antonio De Luca. Da parte sua, l’ex deputato regionale del Pd Manlio Mele invoca le dimissioni dell’assessore Scarpinato. E Maurizio Rella, referente di Controcorrente di Messina Faro 3, non è da meno: “Di fronte alla gravità del furto delle opere di Antonello da Messina, necessario un atto conseguente e immediato: le dimissioni dei vertici della Soprintendenza e del Museo regionale di Messina “Maria Accascina”. Quando da un museo vengono sottratte opere di un valore storico, artistico e identitario inestimabile, non basta parlare di sgomento o avviare verifiche interne. Occorre interrogarsi sulle responsabilità nella gestione della sicurezza e sulla qualità dei sistemi di vigilanza e controllo. Se saranno confermate superficialità, carenze organizzative o incompetenza nella gestione della sicurezza museale, chi ha responsabilità apicali deve assumersene le conseguenze”.

E ancora: “Le dimissioni, in questo caso, non dovrebbero essere considerate una scelta discrezionale, ma un atto dovuto davanti alla comunità e al patrimonio culturale che si aveva il compito di tutelare. Messina non può permettersi di perdere pezzi della propria storia e, soprattutto, non può accettare che dopo un fatto di questa gravità tutto finisca con qualche dichiarazione di circostanza.





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