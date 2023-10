Le scuole di Messina e provincia alle Giornate nazionali del Cinema - Tempostretto

Masterclass, seminari, laboratori ed anteprime nazionali. A Palermo tre giornate rivolte a docenti, dirigenti scolastici ed operatori del settore

MESSINA – Gli istituti comprensivi “Enzo Drago” di Messina, III di Milazzo, “Stefano D’Arrrigo” di Alì Terme, di Torregrotta e di S. Filippo del Mela hanno partecipato alle Giornate nazionali del Cinema per la Scuola che si sono svolte a Palermo nei Cantieri culturali alla Zisa. L’importante evento, promosso congiuntamente dal ministero dell’Istruzione e del merito e dal ministero della Cultura, è stato parte integrante del Piano nazionale Cinema e immagini per la Scuola. L’Ufficio scolastico della regione Sicilia ha fortemente voluto, nella persona del direttore Giuseppe Pierro, che la manifestazione si svolgesse nel capoluogo palermitano che per tre giorni ha ospitato l’importante evento nazionale.

Masterclass, seminari, laboratori ed anteprime nazionali

Le tre intense giornate, rivolte a docenti, dirigenti scolastici ed operatori del settore, sono state caratterizzate da una serie di masterclass, seminari, laboratori ed anteprime nazionali. In particolare, sono stati organizzati 17 seminari e laboratori tenuti dai principali esperti del settore, 2 laboratori di progettazione partecipata, 3 masterclass di alto livello e la proiezione di 5 opere cinematografiche di rilevanza, tra cui “Diario di un Maestro” in occasione del centenario di Vittorio De Seta, “Il cerchio” di Sophie Chiarello, “Comandante” di Edoardo de Angelis, “L’ultima volta che siamo stati bambini” di Claudio Bisio e “Io Capitano” di Matteo Garrone. Questo evento ha rappresentato una importante occasione di formazione sull’educazione visiva per la scuola e ha offerto un prezioso spazio di confronto sui progetti selezionati nell’ambito dei bandi per il cinema per la scuola, a cui hanno partecipato gli istituti della provincia di Messina.