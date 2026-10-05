Le sfide dell’intelligenza artificiale nell’enciclica “Magnifica Humanitas”, incontro a Messina

L’Arcidiocesi di Messina promuove un incontro martedì alla parrocchia San Domenico

MESSINA – Quali sono le sfide etiche, antropologiche ed ecclesiali nell’era degli algoritmi e dell’automazione digitale? L’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela promuove un momento di riflessione e approfondimento aperto a tutta la cittadinanza, in programma per domani, martedì 6 ottobre, alle ore 18:30 presso la Parrocchia di San Domenico.

Al centro dell’incontro ci sarà la presentazione ufficiale della nuova Lettera Enciclica di Papa Leone XIV, intitolata “Magnifica Humanitas” e dedicata al tema cruciale della custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale.

L’iniziativa, promossa con la collaborazione di diversi uffici diocesani e dell’Istituto Teologico “San Tommaso”, si rivolge in particolar modo alle comunità parrocchiali, ai gruppi, ai movimenti e a tutte le realtà associative del territorio.

Il programma degli interventi

La serata si aprirà con i saluti introduttivi dell’arcivescovo mons. Giovanni Accolla, ai quali faranno seguito tre relazioni tematiche:

Linda Cianci , presidente della FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), illustrerà l’architettura del documento magisteriale, offrendo chiavi di lettura utili ad orientarsi all’interno del testo pontificio.

, presidente della FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), illustrerà l’architettura del documento magisteriale, offrendo chiavi di lettura utili ad orientarsi all’interno del testo pontificio. Prof. Giuseppe Notarstefano , presidente nazionale dell’Azione Cattolica, approfondirà le sfide concrete che la comunità ecclesiale è chiamata ad affrontare dinanzi all’avanzare dell’intelligenza artificiale.

, presidente nazionale dell’Azione Cattolica, approfondirà le sfide concrete che la comunità ecclesiale è chiamata ad affrontare dinanzi all’avanzare dell’intelligenza artificiale. Prof. Marco Centorrino, docente dell’Ateneo peloritano, si soffermerà sull’impatto e sul ruolo che i sistemi di IA giocano nei processi di formazione dell’opinione pubblica e della comunicazione.

Il secondo appuntamento

L’incontro di domani rappresenta la prima tappa di un percorso diocesano di studio e approfondimento: il secondo appuntamento è già fissato per sabato 24 ottobre 2026, alle ore 10:00, presso i locali dell’Istituto Teologico “San Tommaso”.