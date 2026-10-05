 Volley A2 femminile, la classifica e i risultati dopo la prima giornata

Volley A2 femminile, la classifica e i risultati dopo la prima giornata

Simone Milioti

Volley A2 femminile, la classifica e i risultati dopo la prima giornata

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lunedì 05 Ottobre 2026 - 20:00

Si è aperto con una sconfitta il cammino delle SuperGirls, vediamo come è andata la prima giornata per le altre squadre e la classifica

Akademia Sant’Anna è tra le formazioni che non sorridono dopo la prima giornata di campionato. Delle otto partite in programma, una squadra nel girone riposava ed era Fasano, sei festeggiano successi in casa mentre due soltanto conquistano la vittoria esterna, segno che almeno in questo primo atto il fattore casa ha pesato. Tra i risultati più interessanti c’è la sconfitta di Perugia in casa di Busto Arsizio, a vincere fuori casa sono state Monviso, in casa di Altino, e Trentino, in casa di Offanengo. Una sola sfida in cui le squadre si sono divise la posta è stata quella tra Imola e Club Italia con le romagnole che l’hanno spuntata solo al tiebreak. Il Club Italia, che come da tradizione affronterà tutte le proprie sfide in trasferta, sarà proprio la prossima avversaria di Messina domenica 11 ottobre al PalaRescifina.

Risultati 1ª giornata

Roma – Messina 3-1
Busto Arsizio – Perugia 3-1
Altamura – Cremonese 3-1
Costa Volpino – Marsala 3-0
Imola – Club Italia 3-2
Padova – Melendugno 3-0
Altino – Monviso 0-3
Offanengo – Trentino 0-3
Fasano riposava

Classifica Serie A2 volley femminile

Itas Trentino 3
Costa Volpino 3
Monviso 3
Padova 3
Roma 3
Altamura 3
Busto Arsizio 3
Imola 2
Club Italia 1
Fasano* 0
Perugia 0
Cremonese 0
Messina 0
Melendugno 0
Altino 0
Marsala 0
Offanengo 0
*una partita in meno

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