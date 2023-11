Le torri e la storia della riviera jonica nel nuovo saggio di Carlo Gregorio - Tempostretto

Il libro, seconda tappa di un percorso di ricerca che si concluderà con la Valle d'Agrò, è stato presentato a S. Teresa

S. TERESA – “Dalla torre saracena di Roccalumera alle torri di S. Teresa di Riva”: il saggio storico di Carlo Gregorio (Edas editore) è stato presentato nei locali del Palazzo della Cultura Villa-Ragno di S. Teresa di Riva. L’evento, patrocinato dal comune, è stato organizzato da Archeoclub Area Jonica e coordinato dai soci Ninuccia Foti e Salvatore Mosca. I saluti introduttivi sono stati portati dal consigliere comunale Vanessa Triolo, dall’editore Domenica Vicedomini e dal presidente di Archeoclub Area Jonica Filippo Brianni. Quest’ultimo in particolare ha sottolineato come Archeoclub punti “a valorizzare la presentazione di testi e tesi di laurea sulla storia del territorio, perché sono strumenti determinanti per lo studio e la divulgazione”.

Gli interventi

A moderare l’incontro è stata Ninuccia Foti, presidente dell’Osservatorio Beni Culturali dell’Unione. Sul libro si sono poi confrontati Salvatore Mosca e Salvatore Coglitore.

Salvatore Mosca responsabile Arte di Archeoclub Area Jonica, ha evidenziato il ruolo dello storico e le caratteristiche della ricerca, prendendo spunto da un passaggio del libro dove si segnala la presenza di una mappa della Sicilia raffigurante alcuni centri del nostro territorio, graffita sulle pareti del carcere segreto di palazzo Steri di Palermo, sede del Tribunale del Sant’Uffizio dell’inquisizione.

Salvatore Coglitore si è occupato di tratteggiare i profili storici del comprensorio jonico, volteggiando tra torri (e loro funzione) e famiglie.

La seconda tappa di una ricerca che si concluderà con un terzo volume

Un percorso ripreso nelle conclusioni anche dallo stesso autore, Carlo Gregorio, il quale ha evidenziato come il libro costituisca la seconda tappa di un lavoro di ricerca iniziato nella Valle del Nisi nel 1996, proseguito con questo libro e che si concluderà con la Valle d’Agrò. Le torri – secondo Gregorio – sono un elemento caratterizzante del territorio tra Roccalumera e S. Teresa di Riva e che comprende anche Mandanici, Pagliara, Furci Siculo e Savoca di cui il libro da importantissime indicazioni storiche ed artistiche.

L’evento ha registrato la “partecipazione straordinaria” – come l’ha definita l’autore – di Carmelo Iaria, storico sindaco di S. Teresa di Riva (commissario 1969-1970, sindaco 1970-1976 e 1980-1989), il quale ha ripercorso le tappe (e qualche aneddoto) della realizzazione di alcune opere che hanno caratterizzato poi il volto e l’immagine del paese, in particolare il lungomare e i licei.

Presenti all’incontro, tra gli altri, anche l’ex sindaco di Nizza di Sicilia Giuseppe Di Tommaso e lo storico Giuseppe Restifo.