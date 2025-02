“Le Valli del mito e della musica” nel segno dei Peloritani

Presentato a Taormina il progetto del Gal che coinvolge sette Comuni a favore del patrimonio culturale, artigianale ed enogastronomico

L’obiettivo è la valorizzazione delle Valli dei Peloritani. Da qui “Le Valli del mito e della musica”. Si è svolta questa mattina, nell’aula consiliare del Comune di Taormina, la presentazione del progetto promosso dal Gal (Gruppo d’azione locale) “Terre di miti e di bellezza”. Si tratta di un’iniziativa che punta a valorizzare le tradizioni culturali, enogastronomiche e artigianali delle Valli dei Peloritani, rafforzando l’identità del territorio e il suo potenziale turistico.

Sono coinvoilti i Comuni delle sei valli del Gal Taormina Peloritani. “L’obiettivo è creare un’offerta esperienziale che unisca cultura, tradizione e innovazione, offrendo ai visitatori un viaggio alla scoperta delle eccellenze locali, con un’attenzione particolare al turismo sostenibile e alla valorizzazione delle filiere produttive”, sottolineano gli organizzatori.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente del Gal Peloritani Antonio Bonfiglio, la responsabile di piano Beatrice Briguglio e i rappresentanti istituzionali dei Comuni coinvolti nel progetto:

• Cateno De Luca, sindaco di Taormina, e Jonathan Sferra, assessore al Turismo (Valle dell’Alcantara);

• Orlando Russo, sindaco di Castelmola (Valle dell’Alcantara);

• Giovanni De Luca, sindaco di Fiumedinisi (Valle del Nisi);

• Antonio Pinizzotto, sindaco di Monforte San Giorgio (Valle del Mela);

• Giuseppe Lombardo, sindaco di Roccalumera (Valle del Dinarini);

• Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo (Valle del Dinarini);

• Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva (Val d’Agrò).

A introdurre i lavori, illustrando il progetto, la responsabile di piano Beatrice Briguglio, che ha spiegato l’importanza del coinvolgimento dei Comuni che ricadono nelle valli che rientrano del Gal Taormina Peloritani.

“L’obiettivo? Valorizzare il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico delle Valli dei Peloritani

Tutti i sindaci intervenuti hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando “l’importanza di un progetto condiviso che valorizzi il patrimonio culturale, artigianale, naturalistico ed enogastronomico delle Valli dei Peloritani. L’adesione congiunta al progetto evidenzia la volontà delle amministrazioni locali di collaborare attivamente per la promozione del territorio e la creazione di nuove opportunità di sviluppo economico e turistico”.

Il presidente del Gal Antonio Bonfiglio ha dichiarato: “Questo progetto ci porterà nel cuore delle Valli dei Peloritani, territori ricchi di storia e tradizioni che meritano di essere riscoperti e valorizzati. L’obiettivo è rafforzare la conoscibilità e la promozione delle nostre comunità attraverso eventi che possano attrarre visitatori e rilanciare le economie locali. Sarà fondamentale una sinergia più forte tra le amministrazioni locali per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi”.

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha evidenziato “il valore strategico del progetto nel consolidare un modello di sviluppo turistico integrato. Questa iniziativa rappresenta la chiusura di un ciclo iniziato nel 2009, che ha visto il nostro Gal distinguersi per efficienza e capacità di spesa. Ora si apre una nuova fase con l’obiettivo di costruire un brand territoriale diffuso, che parta da Taormina come vetrina internazionale e coinvolga tutti i comuni aderenti in un percorso di crescita qualitativa dei servizi e delle infrastrutture.”

Tra i temi centrali emersi, anche “la necessità di rafforzare la mobilità territoriale per collegare meglio le Valli dei Peloritani con i principali poli turistici. Il progetto prevede infatti una pianificazione strategica mirata a migliorare i trasporti pubblici locali e a incentivare un turismo sostenibile, attraverso l’ottimizzazione delle risorse e la creazione di circuiti turistici integrati”.

“La Riviera delle Bandiere Blu, con il suo elevato numero di riconoscimenti ambientali, merita una programmazione condivisa che valorizzi le politiche del mare e del turismo sostenibile. Il nostro obiettivo è fare squadra per promuovere al meglio il nostro patrimonio e garantire una gestione efficiente delle risorse disponibili”, ha aggiunto De Luca.

Con “Le Valli del Mito e della Musica” prende forma “un progetto ambizioso che intende unire tradizione e innovazione, cultura e turismo, per dare nuova linfa alle comunità locali e consolidare un modello di sviluppo basato sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio. L’azione di animazione e promozione del territorio del Gal inizia con il progetto delle Valli con i 6 eventi calendarizzati e proseguirà con l’animazione, attraverso degli eventi, che toccherà tutti i comuni del Gal”, continua la nota degli organizzatori.

Il programma dei primi eventi

Valle dell’Alcantara – Taormina, 15 e 16 marzo

Valle del Nisi – Fiumedinisi, 22 e 23 marzo

Valle del Ghiodaro – Letojanni, 29 e 30 marzo

Valle del Mela – Monforte San Giorgio, 5 e 6 aprile

Valle del Dinarini – Roccalumera, 26 e 27 aprile

Valle d’Agrò – Santa Teresa di Riva, 3 e 4 maggio