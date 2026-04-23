Le X1/9 Fiat Bertone sbarcano in Sicilia, il tour di auto storiche anche a Milazzo

Il Club X1/9 Italia porta la mitica spider-coupé in Sicilia, partenza da Palermo venerdì 24 aprile. Scopri le tre tappe nella provincia di Messina

La storica auto prodotta da Fiat e da Bertone dal 1972 al 1989, una vettura sportiva a due posti con motore centrale e carrozzeria a duplice funzione spider-coupè, sarà sulle strade siciliane dal 24 al 29 aprile 2026. La regione Sicilia infatti farà da palcoscenico alla quinta edizione del ‘Sicilia Tour’, un raduno automobilistico itinerante aperto alle X1/9 Fiat Bertone e alle auto d’epoca sportive. Un grande evento organizzato dal Club X1/9 Italia, club italiano con sede a Torino dedicato al modello X1/9, la mitica auto sportiva spider-coupè prodotta da Fiat e Bertone negli anni ’70 e ’80.

Il programma del Sicilia Tour Club X1/9

Con ritrovo e partenza da Palermo, il tour intraprenderà un percorso pianificato nei minimi dettagli, permettendo ai partecipanti provenienti da tutta Italia, di immergersi, in questa quinta edizione, nelle meraviglie della Sicilia nord orientale. Durante i primi due giorni il gruppo si fermerà nel capoluogo con la visita ai monumenti e alla principali attrazioni della città, e a Monreale.

Nei giorni a seguire, il tour proseguirà nella parte orientale della regione con tappe ed itinerari a Marinello, a Milazzo domenica 26 aprile, Valle dei Nebrodi, Isole Eolie, martedì 28 aprile, e Tindari, mercoledì 29 aprile. Ogni tappa permetterà ai partecipanti di scoprire le eccellenze gastronomiche locali, di ammirare l’architettura storica e di immergersi nelle tradizioni secolari della Sicilia.