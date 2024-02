L’eco-carnevale di Letojanni: carro allegorico e iniziative per educare i giovani alla sostenibilità

Alunni in maschera per la salvaguardia del pianeta: divertimento, cultura e rispetto per l'ambiente

LETOJANNI – Un carnevale educativo. Un evento che ha coinvolto gli alunni della scuola Primaria, Secondaria di Primo grado e Infanzia di Letojanni ponendo al centro dell’attenzione l’educazione ambientale e il rispetto per il nostro pianeta. “Quest’anno – spiega l’insegnante Liliana Fleres – il tema dominante è stato la sostenibilità ambientale. E’ stata messa in evidenza l’importanza di preservare e proteggere la nostra Madre Terra e la sua preziosa risorsa, l’acqua”.

Con lo slogan “Divertimento, cultura e rispetto per l’ambiente”, la manifestazione è stata ribattezzata “Eco- Carnevale”, incarnando l’impegno della comunità scolastica nei confronti di un futuro più sostenibile. Impegno che si inserisce nel più ampio progetto Eco-School, promosso in collaborazione con il Comune di Letojanni, finalizzato a educare i giovani alla salvaguardia dell’ambiente. Le tematiche affrontate durante il Carnevale sono state varie, tutte legate alla sostenibilità ambientale e rappresentate dagli stessi alunni. Dalla salvaguardia del mare, con l’impegno a non inquinare le sue acque, alla corretta gestione dei rifiuti, promuovendo il riciclo e le pratiche delle 3R: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare.

Gli alunni hanno anche posto l’attenzione sull’importanza dell’acqua come risorsa limitata, invitando tutti a utilizzarla con parsimonia. Inoltre, hanno promosso l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie pulite e rinnovabili, oltre alla protezione della biodiversità e alla promozione di un’alimentazione sana e sostenibile. Il culmine dell’evento è stato il carro allegorico, realizzato con creatività dagli stessi alunni della scuola secondaria, sotto la guida artistica del professor Placido Calì e con il supporto della professoressa Giorgia Ranno. Un’opera che ha incarnato l’impegno e la passione dei giovani verso un futuro più verde e responsabile.

Il Carnevale degli alunni di Letojanni non è stato solo un momento di festa e divertimento, quindi, ma anche un’occasione per diffondere valori importanti legati alla salvaguardia dell’ambiente e per promuovere azioni concrete verso una maggiore sostenibilità. Un esempio tangibile di come l’educazione possa essere un motore di cambiamento positivo per la nostra società e per il nostro pianeta.