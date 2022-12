Lega, il nuovo coordinatore cittadino di Reggio è Nicola Barreca - Tempostretto

Recupero: «Contento che Salvini abbia il raccolto la mia proposta d'indire sùbito i congressi cittadini. Ora si lavorerà coi rappresentanti istituzionali»

REGGIO CALABRIA – S’è tenuto ieri pomeriggio nella sede dell’UniReggio il primo congresso cittadino della Lega a Reggio Calabria, alla presenza di tanti militanti del partito. Segretario cittadino di Reggio Calabria è stato eletto Nicola Barreca con le preferenze dell’81% dei votanti.

Un ex bancario per la “svolta”

Militante da lungo corso, oggi in pensione, Barreca vanta l’esperienza di capoufficio della Banca nazionale del lavoro di Reggio. «Ringrazio tantissimo i militanti, presenti numerosi in questa domenica pomeriggio -ha dichiarato il neosegretario Barreca -, con l’idea di coinvolgere tutti i militanti e sostenitori in quello che sarà il percorso politico sul territorio nell’interesse di Reggio».

Eletti nel Direttivo della sezione di Reggio Pietro Clemensi, Raffaele Scarfò, Maria Grazia Cassalia, Francesca Cogliandro, Filippo Bellantoni, Domenico Calarco.

Recupero: «Si lavorerà coi rappresentanti istituzionali»

Soddisfatto il segretario provinciale leghista Franco Recupero: «Sono molto contento di questo passo in avanti del partito per la città, sarò al loro fianco per sostenere e fare meglio e dare il massimo apporto. Si lavorerà con i rappresentanti istituzionali: la senatrice Tilde Minasi, il consigliere regionale Giuseppe Gelardi, il consigliere comunale e metropolitano Antonino Minicuci ed il capogruppo al Comune Giuseppe De Biasi. Ho indicato di convocare riunioni del direttivo con i militanti per ascoltare i bisogni della città, che conosciamo, ma – osserva il segretario provinciale del Carroccio – con l’impegno di coinvolgere il più possibile i giovani, per radicare sempre più la Lega».

E adesso? «Sùbito un segnale, l’Amministrazione fa acqua»

Quanto a questo step compiuto dal partito, «ringrazio il segretario federale Matteo Salvini per aver indetto i congressi cittadini come auspicato da me e richiesto pubblicamente il 26 settembre, il giorno dopo le Politiche – aggiunge Recupero -. Ringrazio anche il commissario regionale Giacomo Saccomanno per l’impegno profuso. Adesso è il momento di dare un segnale chiaro e inequivocabile, nei confronti della città, contro quest’Amministrazione che fa acqua da tutte le parti».