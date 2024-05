Lelio Bonaccorso ai giovani: “Raccontiamo ciò che abbiamo a Messina con orgoglio”

Il fumettista all'evento alla scalinata Rosa Donato: "La rigenerazione è possibile ma passa da noi"

MESSINA – Un cartello con scritto “Di cosa ha bisogno la nostra città?” e il fumettista Lelio Bonaccorso a intrattenere decine di persone. Si tratta dell’incontro Comunità Rigenerate organizzato da Mcl, dalla Fondazione èBbene e dalla libreria Ciofalo-Mondadori, con protagonista l’artista messinese e il suo “Vento di libertà”.

Bonaccorso nel primo intervento ha parlato del suo lavoro da ideatore di storie e fumetti, concentrandosi su Messina: “Le storie sono la cosa più importante che c’è. Se non fossero così importanti non le userebbero nemmeno i social. Le storie sono il modo con cui si racconta qualcosa. A Messina è avvenuto questo: una città che ha rappresentato il fulcro e l’inizio di tante cose, di cui ha parlato Dumas, ha parlato Nietzsche, è rimasto Caravaggio per oltre nove mesi. Tutte queste storie ci permettono di capire che popolo siamo, cos’è stata Messina nella storia. Queste cose sono state cancellate dalla memoria e dai libri. Io voglio raccontare queste storie per tutti, soprattutto per i messinesi, attraverso i fumetti. Dobbiamo essere orgogliosi di essere messinesi e per questo in ‘Vento di libertà’ ho voluto raccontare la storia di Dina e Clarenza”.

Poi ha proseguito parlando di marketing culturale: “Bisogna comunicare fuori ciò che abbiamo e attirarli, come le api col miele. Non abbiamo le aziende ma abbiamo decine di professionisti incredibili che possono raccontare una realtà diversa. Dobbiamo far uscire ciò che abbiamo dallo Stretto, arrivare all’estero, altrimenti verremo fatti fuori. La città sarà una città di vecchi, perché i ragazzi andranno via. Ma ai ragazzi devi dare punti di riferimento e poi lo faranno loro. Oggi con TikTok basta un video per promuovere il territorio. Ce la dobbiamo prendere con noi stessi, prima che con la politica”.