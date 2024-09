Leo & Lions Club Messina Ionio donano sedia per disabili ad un lido di Santa Margherita

Realizzata con materiali resistenti all'acqua marina, consente la balneazione

Il Leo ed il Lions Club Messina Ionio hanno donato ieri allo stabilimento balneare “Beautiful Beach” di Santa Margherita, a Messina, una sedia JoB per la prossima stagione balneare. La sedia JoB (acronimo di “Jamme ‘o bagno) è una sedia da mare per disabili che, essendo realizzata con materiali resistenti all’acqua marina, consente la balneazione di persone con disabilità: permette cioè di muoversi sulla sabbia ed entrare in acqua da seduti.

Lo stabilimento balneare “Beautiful Beach” di Santa Margherita, già dotato di una sedia JoB e di una grande passerella per l’abbattimento delle barriere architettoniche, amplierà cosi il servizio, rendendo fruibile la nostra meraviglia, il mare, sempre a più persone.

La sedia è stata acquistata con il ricavato dell’attività “La Solidarietà non va in vacanza“. Durante la serata conviviale, è stato sviluppato il tema “I sentieri delle parole della sicilianità messinese”: un excursus sul dialetto messinese, sulle fiabe e gli aforismi che sono alla base delle tradizioni locali. Tutti i partecipanti, pagando la quota di ingresso, hanno contribuito con un piccolo gesto ad un grande servizio.