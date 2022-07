L'estate degli incivili. Paradiso naturalistico deturpato dalle auto - Tempostretto

S.Agata. Una spiaggia incantevole trasformata in parcheggio di auto. Le nostre bellezze naturali vanno preservate dagli incivili

Segnalazione WhatsApp al 366,8726275: “Buongiorno hanno pulito le spiaggie, il sindaco ha fatto l’ordinanza… adesso la gente le utilizza come parcheggio abusivo creando pericolo per i bagnanti per i bimbi che giocano…spiaggia vicino famoso lido zona S.Agata”.

L’area in questione fa parte di quel meraviglioso tratto di costa tra S.Agata e il Torrente Papardo che, per la sua straordinaria bellezza, merita di essere valorizzato come incantevole luogo di ritrovo di persone e bambini, non può essere ridotto a parcheggio di macchine. Il contatto con la natura in luoghi come questo può e deve essere del tutto immersivo e rispettoso per il bene che il destino ci ha regalato. Non c’è posto per le auto e per ogni altra forma di inciviltà.

Se poi, si tira in ballo il problema dei parcheggi inesistenti, diciamo chiaramente che non sempre è necessario usare le macchine per andare al mare. Bisogna abituarsi ad usare i mezzi pubblici. Organizzandosi con gli orari, è una possibilità da prendere in assoluta considerazione. Ne trarranno beneficio l’ambiente, le nostre tasche e il nostro livello di stress.