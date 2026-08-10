L’Etna non si ferma, l’aeroporto di Catania sì: prolungato il blocco dei voli in arrivo e partenza

L'attività eruttiva prosegue e lo scalo è costretto a sospendere ogni attività. Non si parte né si arriva a "Fontanarossa": ecco fino a quando

CATANIA – L’aeroporto Vincenzo Bellini – Fontanarossa di Catania resta chiuso almeno fino alle 6 di domani, martedì 11 agosto. Lo ha stabilito la Sac, la società che gestisce lo scalo catanese (e l’aeroporto di Comiso), visto il perdurare dell’attività eruttiva dell’Etna. Da due giorni il vulcano sta causando non pochi disagi, interrompendo il regolare svolgimento delle operazioni di partenze e arrivi.

L’Etna erutta, la cenere è un problema

Sui canali ufficiali, l’aeroporto ha scritto: “A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1) e la chiusura del settore B2, con conseguente sospensione dei voli in arrivo e blocco delle partenze fino alle ore 06:00 di domani, 11 agosto. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”.