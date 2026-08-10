 La Team Volley Messina conferma il capitano e libero Riccardo Germanà

La Team Volley Messina conferma il capitano e libero Riccardo Germanà

Redazione

La Team Volley Messina conferma il capitano e libero Riccardo Germanà

Tag:

lunedì 10 Agosto 2026 - 18:30

La regia difensiva affidata all’esperto libero classe 1996: “Affiancheremo i giovani nella crescita”

MESSINA – Il capitano della Team Volley Messina resta al suo posto anche per la prossima Serie C. Riccardo Germanà, libero classe 1996, è confermato per la stagione 2026/2027. Il leader della seconda linea biancorossa, capitano nella passata annata, giocherà per il quarto anno consecutivo con la Team Volley Messina.

“Felice di far parte di questo gruppo anche per la stagione a venire – dichiara Germanà – La scorsa stagione si è chiusa col rammarico di aver visto sfumare i playoff nelle giornate conclusive e siamo pronti a migliorarci quest’anno puntando ancora più in alto. Avremo come sempre un buon mix di atleti esperti, come me, che affiancheranno i giovani nel loro percorso di crescita”.

Germanà muove i primi passi nel Mondo Giovane dove conquista la vittoria del campionato provinciale Under 19 e la promozione dalla Serie D alla Serie C, seguono le esperienze nel Mondo Libertas in Serie C e Mondo Volley dove conquista anche una Coppa Sicilia. A cavallo degli anni del Covid le esperienza tra Letojanni in Serie B e due anni alla Sicily Bvs dove conquista la promozione nella categoria nazionale sul campo. Dopo un anno fermo nel 2023/2024 torna a giocare e si unisce alla famiglia Team Volley Messina.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Idrogeno verde, viaggio nell’hub sperimentale del Cnr a Capo D’Orlando VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Conclusi i lavori, “da martedì erogazione idrica regolare” a Messina nord
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED