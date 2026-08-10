La Team Volley Messina conferma il capitano e libero Riccardo Germanà

La regia difensiva affidata all’esperto libero classe 1996: “Affiancheremo i giovani nella crescita”

MESSINA – Il capitano della Team Volley Messina resta al suo posto anche per la prossima Serie C. Riccardo Germanà, libero classe 1996, è confermato per la stagione 2026/2027. Il leader della seconda linea biancorossa, capitano nella passata annata, giocherà per il quarto anno consecutivo con la Team Volley Messina.

“Felice di far parte di questo gruppo anche per la stagione a venire – dichiara Germanà – La scorsa stagione si è chiusa col rammarico di aver visto sfumare i playoff nelle giornate conclusive e siamo pronti a migliorarci quest’anno puntando ancora più in alto. Avremo come sempre un buon mix di atleti esperti, come me, che affiancheranno i giovani nel loro percorso di crescita”.

Germanà muove i primi passi nel Mondo Giovane dove conquista la vittoria del campionato provinciale Under 19 e la promozione dalla Serie D alla Serie C, seguono le esperienze nel Mondo Libertas in Serie C e Mondo Volley dove conquista anche una Coppa Sicilia. A cavallo degli anni del Covid le esperienza tra Letojanni in Serie B e due anni alla Sicily Bvs dove conquista la promozione nella categoria nazionale sul campo. Dopo un anno fermo nel 2023/2024 torna a giocare e si unisce alla famiglia Team Volley Messina.