Letojanni: la scuola conquista la Bandiera Verde per la sostenibilità

Laboratori, attività e sensibilizzazione al Plesso dell'Istituto comprensivo per un futuro verde

LETOJANNI – Un importante traguardo per il plesso scolastico di Letojanni dell’Istituto comprensivo di Taormina, guidato dalla dirigente scolastica Carla Santoro. La scuola ha ottenuto la prestigiosa Bandiera Verde Eco-Schools, un riconoscimento internazionale che attesta l’impegno e la dedizione dell’istituto nella promozione di pratiche sostenibili per la tutela dell’ambiente e la riduzione dell’impatto ambientale della comunità.

Il vessillo è stato assegnato al termine del progetto “Eco-Schools”, un programma internazionale della Fee (Foundation for environmental education) dedicato alle scuole. Attraverso un percorso partecipativo e declinato in laboratori didattici, attività artistico-espressive e percorsi interdisciplinari, il progetto premia la sensibilità ecologica della comunità scolastica, la diffusione di buone pratiche ambientali tra bambini, famiglie, istituzioni e società, e il rispetto per l’ambiente a partire dalle nuove generazioni.

Promosso dal Comune di Letojanni, assessorato alle Politiche del Mare, il progetto è stato curato e coordinato dalla responsabile del plesso, Liliana Fleres. Nel corso dell’anno scolastico, alunni e docenti si sono impegnati nella realizzazione dei “7 Passi” previsti dal protocollo Eco-School per ottenere la Bandiera Verde. I temi affrontati sono stati molteplici: dall’uso responsabile dell’acqua alla tutela della biodiversità, dai cambiamenti climatici alla corretta gestione dei rifiuti, dall’energia alla riduzione dello spreco alimentare.

Con questo prestigioso riconoscimento, la scuola di Letojanni diviene punto di riferimento nel campo della tutela dell’ambiente e della riduzione dell’impatto ambientale sul territorio. L’obiettivo è quello di trasferire nella comunità locale buone pratiche e stili di vita sostenibili, creando un futuro più verde e resiliente per le generazioni a venire.