 Letojanni. Scontro tra auto e vespa, muore 39enne di Taormina

Letojanni. Scontro tra auto e vespa, muore 39enne di Taormina

Redazione

Letojanni. Scontro tra auto e vespa, muore 39enne di Taormina

venerdì 14 Agosto 2026 - 12:37

L'impatto si è verificato nella serata di ieri all'altezza dello svincolo per Mazzeo

Scontro fatale lungo la Strada Statale 114 a Letojanni. Durante la serata di ieri, intorno alle 22:30, si è consumato un drammatico impatto tra uno scooter e una vettura che è costato la vita a un conducente di 39 anni.

La vittima, residente a Taormina, viaggiava a bordo di una Vespa insieme a una donna procedendo verso Nord. All’altezza dello svincolo che si immette dalla fiumara Mazzeo sulla carreggiata principale, il ciclomotore è entrato in collisione con un’Audi proveniente dal raccordo.

Le precarie condizioni del trentanovenne hanno spinto i soccorritori a un trasporto d’urgenza al Policlinico di Messina, dove purtroppo i medici hanno soltanto potuto constatare il decesso. La passeggera che occupava il sellino posteriore ha riportato traumi di lieve entità ed è stata portata all’ospedale di Taormina. Nello stesso ospedale anche l’automobilista, al fine di svolgere gli esami tossicologici e alcolemici di rito, dei quali si attendono gli esiti.

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