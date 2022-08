Letojanni. Uomo trovato morto in casa con segni di accoltellamento - Tempostretto

I carabinieri dovranno ricostruire la dinamica

Un 56enne è stato trovato morto nella sua casa di Letojanni, in via Nenzi, vicino al torrente Mazzeo, che segna il confine con Taormina. Sul suo corpo segni di accoltellamento, in particolare un grosso taglio alla gola.

Massimo Canfora, di professione operatore ecologico, viveva con il fratello, che era uscito di primo mattino. La scoperta è stata fatta da alcuni vicini, che avrebbero sentito urla provenire dalla casa dell’uomo e avrebbero avvertito il proprietario di casa. All’arrivo la macabra scoperta del corpo e la chiamata alle forze dell’ordine.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Taormina e della Stazione di Letojanni, i Ris di Messina, la polizia locale, il medico legale e il magistrato di turno della Procura di Messina.