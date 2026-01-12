L’ex ministro Barca a Messina per l’evento di Angaisa su disuguaglianze e opportunità

Nuovo appuntamento con le scuole per l'associazione, il cui presidente è il messinese Lo Re. Tra i temi anche ricerca, istruzione e orientamento

MESSINA – Ci sarà anche Fabrizio Barca, ex ministro per la Coesione territoriale del governo Monti, tra gli ospiti dell’evento “Uguaglianza delle opportunità: il contributo dell’istruzione e della ricerca”. Il convegno è organizzato da Angaisa, l’Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrosanitari, Climatizzazione, Pavimenti, Rivestimenti e Arredobagno, insieme all’IIS Antonio Maria Jaci – Calio Dulio. L’incontro, in programma mercoledì 14 gennaio alle 8.30 al Palacultura, rientra nell’ambito del progetto “Angaisa entra nelle scuole”, voluto dal presidente dell’associazione, il messinese Maurizio Lo Re.

Maurizio Lo Re, presidente di Angaisa

Il convegno, rivolto a tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, affronterà temi centrali per il futuro dei giovani: uguaglianza delle opportunità, disuguaglianze sociali ed economiche, ruolo dell’istruzione e della ricerca, cittadinanza attiva, impresa e sviluppo, con l’obiettivo di offrire strumenti di lettura e orientamento in vista delle scelte formative e professionali. L’iniziativa si inserisce nel percorso di formazione scuola-lavoro (ex PCTO).

Barca ospite al convegno

Tra gli ospiti di rilievo, appunto, l’ex ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca, statistico ed economista, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, già dirigente di ricerca alla Banca d’Italia, presidente del Comitato OCSE per le politiche territoriali e advisor della Commissione Europea. La sua presenza rientra nel progetto PESES – Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali – coordinato per l’Università Cattolica dall’economista Carlo Cottarelli. Barca interverrà sul tema “Disuguaglianze: a che punto siamo con l’articolo 3 della Costituzione? Che fare?”.

I relatori

Tra i relatori anche il Danilo Scarponi, docente presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche “Giorgio Fuà”, consulente di direzione e formatore, che interverrà su “Business model per organizzare lo sviluppo di un’impresa”, con un focus particolare sulle piccole e medie imprese.

A portare i saluti istituzionali e i contributi del territorio saranno inoltre la dirigente scolastica Maria Rosaria Sgrò, il docente Antonio Costantino (referente PCTO), il sindaco di Messina Federico Basile, il dirigente dell’Ambito Territoriale di Messina Leon Zingales e il presidente di ANGAISA Maurizio Lo Re.

Un’importante occasione di confronto e approfondimento su diritto, economia e futuro del lavoro, nel segno del dialogo tra scuola, istituzioni e mondo dell’impresa.